Bagnaia aplaude a Marc Márquez, pero deja en evidencia a Ducati: "No somos tan constantes"

La crítica de Bagnaia a MotoGP tras los accidentes en el GP de Cataluña: "Nosotros no decidimos"

El bicampeón de MotoGP y próximo piloto de Aprilia ha asegurado que los de Borgo Panigale no consiguen ser tan dominantes como su principal rival con el que luchan por el título.

Ducati apunta a remontar la situación deplorable con la que comenzó el año, al igual que Marc Márquez. La marca italiana cuenta con cuatro pilotos en el top 10 de la clasificación de MotoGP, pero está en desventaja frente a su principal rival: Aprilia.

Los de Noale lideran el Mundial por delante de Ducati y Trackhouse Racing con Jorge Martín a la cabeza y Marco Bezzecchi por detrás del ilerdense. A pesar de que Márquez continúa avanzando puestos en la clasificación, su compañero de garaje no ve a su equipo tan constante como Aprilia.

"Este año, por primera vez, Ducati no es tan dominante como en el pasado, como en los últimos años, y hay más motos competitivas, como en 2020. Bezzecchi está apretando fuerte y tiene mala suerte, pero para mí sigue siendo el más rápido en Aprilia", explica Pecco Bagnaia tras el GP de Alemania, donde Márquez se llevó el triunfo.

Además de aplaudir la gesta de Marc, el turinés hizo hincapié en las debilidades de Ducati en comparación con su rival. "Marc está muy fuerte, pero en Ducati pasa que en una carrera destaca un piloto y en la siguiente destaca otro. No somos tan constantes en los resultados como Aprilia", añade Pecco, en declaraciones recogidas por 'Motosan'.

Por último, Bagnaia confía en que los resultados generales del equipo mejoren en el segundo tramo de campeonato para no tener tanta desigualdad con el eneacampeón del mundo. "Pero estamos trabajando en ello, y creo que la segunda parte de la temporada será más regular", concluye el bicampeón.

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