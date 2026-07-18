De la cantera a la final del Mundial: la 'generación De la Fuente' busca la gloria en Nueva York

Los detalles Unai Simón, Cucurella, Zubimendi, Pedri, Merino y Oyarzabal formaron parte del equipo que llegó a la final de los juegos olímpicos de Tokio en 2021 bajo la dirección del técnico navarro.

España está a un paso de coronarse nuevamente campeona del mundo, enfrentándose a Argentina en la final. Este partido representa la culminación de un recorrido excepcional para la generación liderada por Luis de la Fuente, quien comenzó a moldear este equipo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. En aquel entonces, De la Fuente, sin ser favorito para dirigir la selección absoluta, formó un grupo que ahora se enfrenta a la Albiceleste. Seis jugadores de aquel combinado olímpico, incluidos Unai Simón, Marc Cucurella y Mikel Oyarzabal, estarán en la final, buscando dejar una huella imborrable en la historia del fútbol español.

España está a 90 minutos de volver a ser campeona del mundo. La final de este domingo frente a Argentina no solo es el último paso para cerrar un Mundial sublime. También supone el fin del camino hacia el estrellato de una generación para la historia del fútbol español que ha estado capitaneada por Luis de la Fuente.

La 'generación de la Fuente' arrancó su camino en 2021, durante los Juegos Olímpicos de Tokio. El entonces seleccionador de la sub-21, que ni siquiera entraba en las quinielas para llegar al banquillo de la Roja, comenzó a formar un grupo que, cinco años más tarde, le ha llevado a jugar el partido de los partidos frente a la Albiceleste de Leo Messi.

En aquel combinado olímpico, el técnico riojano contó con seis de los jugadores que este domingo disputarán la gran final de Nueva York.

Unai Simón era el portero titular de aquel equipo que llegó a la final de los JJOO. En el lateral izquierdo estaba Marc Cucurella, actual estrella de la Roja, que entonces jugaba en el Getafe. Pero si en algo se parecía aquel equipo a la actual Selección era el centro del campo. Estaba formado por Martín Zubimendi, Mikel Merino y un Pedri que empezaba a despuntar en el Barcelona. El delantero, igual que en este Mundial, fue un Mikel Oyarzabal que se ha consolidado como el hombre en el que De la Fuente pone toda su confianza.

En aquella cita, España también se midió a Argentina. Fue en la fase de grupos. El encuentro terminó con empate a uno y Mikel Merino anotó el tanto español. Quizás el navarro, que se ha convertido en el revulsivo de cabecera de este mundial con sus goles ante Portugal y Bélgica, tenga reservado también un papel similar en la final de este domingo.

Aquella Rojita llegó a la final de los Juegos Olímpicos, donde cayó derrotada por dos goles a uno ante la todopoderosa Brasil. Cinco años más tarde, Luis de la Fuente y sus seis pupilos están a tan solo un partido de pasar de promesas a escribir sus nombres con letras de oro en la historia del fútbol español.

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