El jefe de Ducati se deshace en elogios hacia Márquez: "Nunca deja de perfeccionar su maestría"

Gigi Dall'Igna ha publicado su análisis habitual del GP de Alemania, donde se ha centrado en el piloto catalán y su excelente desempeño en la última cita disputada.

Marc Márquez está consolidando un gran año 2026 en MotoGP después de un inicio complicado para Ducati. El piloto español afronta un año en el que se ha visto obligado a modificar su pilotaje tradicional para adaptarse a unas condiciones físicas que no terminan de encontrar un punto óptimo. Esta situación ha sido analizada al detalle por Gigi Dall'Igna, director general de Borgo Panigale, quien ha querido destacar la "plena forma" de su piloto estrella.

El ilerdense es tercero en la clasificación general del Mundial, a tan solo 28 puntos del líder, Jorge Martín, tras un "fin de semana absolutamente perfecto" durante GP de Alemania: "Estamos a mitad de un año brillante, y mis notas sobre la carrera del domingo en Sachsenring se mezclan con las consideraciones del ecuador de esta impredecible y emocionante temporada 2026 de MotoGP, pero eso no es todo". Ha sido la victoria número 13 para el catalán en el circuito, la "décima en MotoGP", sobre la que se pronunció Dall'Igna.

"Se asegura un lugar en la historia al igualar a una leyenda llamada Giacomo Agostini", aseguraba el directivo italiano, que analizó en profundidad el "pilotaje limpio y rápido" del nueve veces campeón mundial: "Márquez marca el ritmo mientras gestiona la moto sin excederse nunca, constante y sólido como siempre. Es el talento de un verdadero campeón que nunca deja de perfeccionar su maestría, incluso con un estilo de pilotaje que, en apariencia, es menos espectacular, pero optimizado para hacer lo que hace falta, cuando hace falta, sin asumir riesgos innecesarios, y con una elegancia sublime". Una gran racha para Marc que ha llegado tras pasar exitosamente por quirófano en marzo.

"El periodo posterior a la cirugía no podría haber ido mejor, su moto ha vuelto brillantemente a la pista, y su sonrisa ha vuelto al box; estamos todos absolutamente encantados", aseguraba Dall'Igna. El jefe de Ducati mostraba así su satisfacción con el rendimiento de su piloto principal, aunque avisa: "Será esencial no dar nunca nada por sentado y seguir luchando hasta el final y este año, eso será aún más importante".

Para cerrar su análisis publicado en 'LinkedIn', Gigi analizó también el desempeño del resto de pilotos de Borgo Panigale: "Fue una auténtica pena que Alex Márquez y Fabio di Giannantonio se cayeran, Alex era el único que mantenía el ritmo de su hermano, mientras que Fabio, pese a una salida menos que perfecta, todavía estaba en la lucha por algo importante también en la clasificación general". Destacó por último el "bajón de rendimiento" de Pecco Bagnaia y finalizó con una conclusión de cara a lo que resta de año: "Hay hasta cinco aspirantes en apenas 24 puntos. Será una temporada larga, como siempre hemos dicho, en la que a cualquiera le puede pasar cualquier cosa, como hemos visto claramente".

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