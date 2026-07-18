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Uno de ellos es el conductor

Cinco heridos, uno en estado grave, tras una explosión en el interior de un coche aparcado en Lleida

Los detalles El vehículo se encontraba estacionado en la vía pública cuando se ha producido el suceso. Los Mossos han abierto una investigación para esclarecer las causas.

Imagen del coche donde se ha registrado una explosión en Lleida Imagen del coche donde se ha registrado una explosión en LleidaBombers
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Cinco personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, a consecuencia de una explosión registrada en el interior de un coche aparcado en la vía pública de Lleida, cuyo conductor figura entre los afectados en el suceso.

Fuentes de los Bomberos de la Generalitat han informado a EFE de que la explosión se ha registrado sobre las 11:00 horas de este sábado en un coche estacionado en la calle de Lluís Companys, por causas que ahora se investigan. La explosión ha herido al conductor del vehículo, así como a cuatro personas más que estaban en la zona en ese momento.

Según el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), una de ellas se encuentra en estado grave, mientras que las otras cuatro sufren heridas leves. Todos los heridos han sido trasladados al Hospital Arnau de Vilanova. Además de seis ambulancias del SEM, al lugar de la explosión se han desplazado varias dotaciones del cuerpo de los Bombers de la Generalitat y patrullas de los Mossos d'Esquadra.

Precisamente, los Mossos han abierto una investigación para conocer las causas de esta explosión, según han confirmado fuentes de la Policía catalana, que apuntan a un origen accidental de la misma. En concreto, la "principal hipótesis apunta a una combustión creada por algún tipo de spray que había dentro del coche", tal y como han indicado los Mossos en su perfil de X.

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