Jorge Martín se rinde ante la superioridad de Marc Márquez: "Su nivel es mejor que el mío"

El piloto español ha alabado a su compatriota por su remontada en el campeonato, y no ha dudado en mostrar su deseo de competir contra él por el título.

Marc Márquez está a punto de completar una de las mayores remontadas de la historia de MotoGP. El eneacampeón del mundo comenzó el año con el pie izquierdo al encadenar varias caídas y sufrir por su lesión en el hombro derecho. Sin embargo, su rendimiento ha mejorado y está cerca de arrebatarle el liderato a Jorge Martín.

A diferencia del vigente campeón del mundo, Martín ha tenido un buen inicio de campeonato junto a su compañero en Aprilia, Marco Bezzecchi. Pero varios accidentes y carreras fuera del podio han provocado que no haya podido aumentar su ventaja en beneficio del ilerdense.

"Fue una carrera dura, y lo di todo. Quería mantener a Pecco detrás, y fue un poco como en 2024", señaló el piloto español en declaraciones recogidas por 'Motosan', tras acabar quinto en el GP de Alemania.

A pesar de su esfuerzo en Sachsenring, Márquez se llevó la victoria y tan solo se encuentra a 18 puntos del madrileño, quien ve cerca que el de Ducati le sobrepase. "El reto es vencer al mejor piloto de la historia, y para mí ya es fantástico poder luchar con él. Ahora mismo su nivel es mejor que el mío", añadió Martín.

Por último, el piloto de Aprilia se ha mostrado satisfecho con su rendimiento, después de sufrir bastante el año pasado, aunque asegura que su situación actual es resultado de los "errores de los demás". "Habría firmado en enero para estar en esta posición. Voy por delante más por los errores de los demás que por mis resultados, pero tengo que mantener el ritmo", concluyó Jorge.

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