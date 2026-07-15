¿La remontada de Márquez es fruto del karma? Marc rechaza la idea y espera el regreso de Bezzecchi

Marc Márquez presume del poderío de Ducati sobre las Aprilia: "Tenemos la mejor moto"

El vigente campeón del mundo niega que el karma tenga algo que ver con la posible remontada que está gestando, y ha mandado un mensaje de ánimo y apoyo a su rival.

Marc Márquez está viviendo una segunda juventud. El eneacampeón del mundo está a pocos puntos de completar una remontada para la historia de MotoGP. Después de sufrir una grave lesión a finales de la temporada anterior, el ilerdense ha vuelto por lo más alto y podría llevarse su décimo mundial.

Tras su reciente victoria en el GP de Alemania, se habló sobre si su remontada podría ser efecto del karma, a lo que el piloto de Ducati se mostró bromista y rechazó tal especulación. "El karma no existe. Llevo leyendo esa palabra desde 2015... Y he ganado seis campeonatos desde ese momento", respondió Márquez, haciendo alusión a la célebre patada de Valentino Rossi.

Desde aquel fatídico episodio, el español logró levantar seis títulos más en la categoría reina, por lo que no ve correlación con el karma. A su vez, también se habló de tal efecto en relación con Marco Bezzecchi y su reciente lesión, debido a que el italiano fue quien, de forma involuntaria, lesionó a Marc del hombro derecho.

"Si eso es el karma, pues bienvenido sea. Todos los pilotos tomamos muchos riesgos en la pista. Deseamos lo mejor para Marco. Ya lo postee tras Indonesia; son cosas que pasan en las carreras", añadió Márquez, en declaraciones recogidas por 'Marca'.

Por último, el español deseó una pronta recuperación a su rival, y ya se prepara para la próxima carrera del domingo 9 de agosto en el Circuito de Silverstone.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido