"Me importa cero": el discurso de Marc Márquez sobre los haters que muchos deberían escuchar

El vigente campeón del mundo ha resaltado la necesidad de restar importancia a los comentarios negativos de individuos que solo dedican su tiempo a atacar, independientemente de los resultados.

Los deportistas, al igual que muchas personas conocidas, son víctimas de ataques y comentarios negativos en redes sociales de forma constante debido a su rendimiento, forma de pensar, actuar o simplemente porque sí. Los haters son capaces de minar la confianza de un deportista, y se han convertido en una lacra que afecta diariamente.

Uno de los deportistas españoles que más ataques ha recibido a lo largo de su carrera es Marc Márquez. El eneacampeón del mundo es seguido por muchas personas por sus numerosos éxitos, pero también cuenta con una gran cantidad de críticos, los cuales han causado efecto en su carrera.

"Cuando un hater está invirtiendo su tiempo en decirte algo malo, para mí es que eres importante para esa persona. Prefiero que el hater obsesivo se mude a la casa de al lado. A mí no me invierte tiempo él; lo invierte él en mí", reflexiona Marc en una entrevista en 'Majes en moto'.

En sí, el ilerdense tiene una opinión firme hacia aquellas personas que dedican un esfuerzo a atacarle, y asegura que no les presta atención, y que incluso le resulta beneficioso. "El hater luego te ve por la calle y te pide la foto", añade el vigente campeón del mundo.

Por último, Márquez ha confesado que durante sus inicios en el motociclismo y MotoGP dichas críticas le afectaban, pero que ahora no. "Me importa cero. Y lo he ido aprendiendo. Al principio era un seis, luego cinco, luego cuatro, luego tres… Cero", concluye Marc, recalcando que no presta atención a los comentarios negativos.

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