Sustituir a Marc Márquez, el sueño de un piloto de MotoGP: "Con Acosta a un lado, ¿por qué no?"

Fermín Aldeguer ha destacado su sueño de correr como piloto oficial de Ducati una vez el vigente campeón del mundo se marche de la marca o concluya su carrera en la categoría reina.

Marc Márquez continuará varios años más subido a la moto. Así lo confirmó el propio piloto al firmar su renovación con Ducati hace unas semanas, donde compartirá garaje con Pedro Acosta. De esta forma, dos españoles serán los pilotos oficiales de la marca italiana hasta 2028.

A partir de dicha temporada, el futuro del ilerdense es una incógnita, aunque un piloto de MotoGP sueña con suplir su hueco una vez se retire o cambie de aires. En concreto, Fermín Aldeguer, piloto de Gresini Racing, ha destacado su objetivo de ser piloto oficial de los de Borgo Panigale dentro de unos años.

"Tengo mucho tiempo para llegar al equipo Ducati. Entiendo que hayan elegido a Pedro; buscan tener a los mejores pilotos. A mí ya me tenían y también a Marc Márquez, que está fuerte, pero no sabes cuánto le puede quedar", asegura Aldeguer en una entrevista concedida para 'Onda Regional'.

El joven piloto español no oculta su deseo de llegar a cubrir el asiento del eneacampeón del mundo, y señala que podría compartir equipo con Acosta. "Creo que llegará algún día. Mi objetivo es estar algún día en el equipo oficial de Ducati y a Pedro le quedarán muchos años ahí por delante. ¿Por qué no?", añade Fermín.

Por último, la promesa española se ha mostrado con confianza de cara a las próximas carreras de la temporada, donde deberá demostrar su valía y talento para seguir llamando la atención de Ducati y poco a poco ganarse su hueco.

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