Un tricampeón del mundo explica por qué Marc Márquez ha eclipsado a Bagnaia

Luca Cadalora considera que el hecho de no ser el "número 1" de Ducati ha mermado la "motivación" del italiano.

Tras 13 Grandes Premios y una diferencia de prácticamente el doble de puntos en el campeonato entre Marc Márquez y Pecco Bagnaia, no cabe duda de que algo le ha ocurrido al italiano tras la llegada del ilerdense.

El ex de Honda y Gresini llegó a Borgo Panigale con un papel secundario y sin hacer mucho ruido, pero no tardó en erigirse como el número 1 del equipo desde los test de pretemporada.

Y ese aspecto es el que según Luca Cadalora ha lastrado al '63' en lo que llevamos de 2025, donde se le ha visto muy incómodo con la GP25 e incapaz de alcanzar a su compañero de equipo.

"Pecco Bagnaia era la referencia en Ducati y de repente llegó Marc Márquez, lo que le ha descolocado. No es fácil mantener la motivación cuando dejas de ser el número 1 de un equipo", ha explicado el campeón de 125cc y bicampeón de 250cc en declaraciones a 'GPOne'.

Tan crítica es la situación de Bagnaia que a pesar de que el propio Márquez confirmase su continuidad en 2026, existen serias dudas en torno a su futuro a partir de 2027. De hecho, desde Ducati ya le ponen 'ojitos' a Fermín Aldeguer.