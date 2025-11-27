Boris Becker desvela el gesto que tuvo Djokovic con él cuando estaba en la cárcel

El ganador de seis Grand Slams y antiguo miembro del cuerpo técnico del serbio ha recordado el detalle que tuvo el balcánico con su familia cuando él estaba en prisión.

"Eso es lo que llamo una verdadera amistad"

El 29 de abril de 2022 Boris Becker ingresó en prisión después de que un jurado británico le declarase culpable de cuatro cargos bajo la ley de insolvencia del Reino Unido por delitos relacionados con su bancarrota.

El alemán estuvo entre rejas algo más de 7 meses por una condena de 2 años y 6 meses, saliendo de la cárcel el 15 de diciembre de 2022.

Durante ese tiempo, Novak Djokovic tuvo un gran gesto con su familia que Becker ha desvelado durante una entrevista en 'The Guardian'.

En concreto, ocurrió en Wimbledon de ese año. El jugador más laureado de la historia reservó dos asientos en su 'box' para su hijo mayor y su esposa.

"Eso es lo que llamo una verdadera amistad, que no se olviden de ti. Siempre agradeceré a Novak ese momento especial", recuerda Becker, que fue parte del cuerpo técnico de 'Nole' en el pasado.

Aquel día, a ojos de la familia de Boris, el balcánico ganó a Nick Kyrgios en una final a cuatro sets (4-6, 6-3, 6-4, 7-6).