Ahora

MotoGP

El 'palo' de un expiloto de MotoGP al comparar a Márquez con Rossi: "Marc tiene un gran talento, pero..."

La polémica del campeonato del mundo de 2015 entre Valentino y el ilerdense no cae en el olvido. De hecho, para Andrea Iannone, supone un punto de inflexión a la hora de elegir a su piloto favorito.

Valentino Rossi y Marc MárquezValentino Rossi y Marc MárquezGetty

Andrea Iannone se aventuró a desvelar quien es su piloto favorito en una entrevista donde analiza su trayectoria personal. El italiano sorprendió al sacar de la ecuación a Marc Márquez o Valentino Rossi, sobre quienes ofreció una llamativa reflexión.

"Si tengo que decir mi favorito, yo estoy a favor de Schwantz o Lucchinelli: pilotos que tienen magia, no solo para conducir, sino en su actitud y carisma", reconocía el expiloto de MotoGP ante 'Basement'.

De esta forma, Iannone destacaba a los dos campeones del mundo al mismo tiempo que dejaba un recado al ilerdense en el que incidiría más tarde: "Pienso, por ejemplo, en Valentino, que tiene un carisma importante y transmite mucha energía. Marc tiene un gran talento, pero no me da la misma sensación".

"Nadie puede poner en duda el talento de Marc, así como el hecho de que es un gran campeón y rápido. Pero lo que pasó lo manchó y no fue una buena página del deporte. Marc tenía ese vicio… te acompañaba y te dejaba fuera", sentenció el actual piloto de SBK.

Una crítica al eneacampeón de Cervera que evidencia que su polémica con la leyenda italiana del motociclismo, a pesar de haber sucedido hace una década, está lejos de pasar de moda.

Las 6 de laSexta

  1. Bolaños reivindica el "compromiso feminista" de Peramato y defiende a García Ortiz: "Ha sufrido ataques despiadados"
  2. Vilaplana pagó el ticket del parking a las 19:47 horas el día de la DANA, una hora después de salir de 'El Ventorro'
  3. Casi 50.000 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas en todo el mundo en 2024
  4. El presidente de la Diputación de Almería hablaba de "ir al dentista" con sus colaboradores para referirse a las mordidas
  5. Consumo multa a 32 operadores de juego con más de 33 millones de euros y bloquea seis portales
  6. La Justicia europea obliga a todos los países de la UE a reconocer el matrimonio homosexual contraído en otro Estado miembro