El 'palo' de un expiloto de MotoGP al comparar a Márquez con Rossi: "Marc tiene un gran talento, pero..."

La polémica del campeonato del mundo de 2015 entre Valentino y el ilerdense no cae en el olvido. De hecho, para Andrea Iannone, supone un punto de inflexión a la hora de elegir a su piloto favorito.

Andrea Iannone se aventuró a desvelar quien es su piloto favorito en una entrevista donde analiza su trayectoria personal. El italiano sorprendió al sacar de la ecuación a Marc Márquez o Valentino Rossi, sobre quienes ofreció una llamativa reflexión.

"Si tengo que decir mi favorito, yo estoy a favor de Schwantz o Lucchinelli: pilotos que tienen magia, no solo para conducir, sino en su actitud y carisma", reconocía el expiloto de MotoGP ante 'Basement'.

De esta forma, Iannone destacaba a los dos campeones del mundo al mismo tiempo que dejaba un recado al ilerdense en el que incidiría más tarde: "Pienso, por ejemplo, en Valentino, que tiene un carisma importante y transmite mucha energía. Marc tiene un gran talento, pero no me da la misma sensación".

"Nadie puede poner en duda el talento de Marc, así como el hecho de que es un gran campeón y rápido. Pero lo que pasó lo manchó y no fue una buena página del deporte. Marc tenía ese vicio… te acompañaba y te dejaba fuera", sentenció el actual piloto de SBK.

Una crítica al eneacampeón de Cervera que evidencia que su polémica con la leyenda italiana del motociclismo, a pesar de haber sucedido hace una década, está lejos de pasar de moda.