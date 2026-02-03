Regreso y mejor marca
Marc Márquez vuelve por todo lo alto: el más rápido en Sepang 120 días después
El piloto español ha concluido el primer día de test con la mejor marca (1:57.018), sacando más de dos décimas y media al resto de pilotos. Pedro Acosta y Pecco Bagnaia no han tenido buenos tiempos.
Los test de pretemporada de MotoGP ya han comenzado. Los 20 pilotos de la parrilla, a excepción de Jorge Martín y Fermín Aldeguer, ya han corrido en el Circuito Internacional de Sepang para probar las nuevas motos por primera vez.
Tras finalizar las pruebas, los pilotos han registrado sus mejores marcas, siendo Marc Márquez el que ha finalizado con el mejor tiempo: 1:57.018. Además de acabar el primero, el piloto español ha destacado por su regreso a pista 120 días después de su lesión.
Entre los pilotos que más han resaltado durante la prueba, los hermanos Marc y Álex Márquez, Fabio Di Giannantonio, Maverick Viñales y Marco Bezzecchi han terminado en los mejores puestos. En cuanto a los pilotos con mayores expectativas que no han tenido un buen primer día de test, han estado Pedro Acosta, Pecco Bagnaia y las Yamaha.
Incluso, el de Cervera ha conseguido sacarle más de dos décimas y media al resto de pilotos en su regreso. No será hasta este miércoles 4 de febrero cuando los pilotos volverán a salir a pista a las 06:00 hora española en el segundo día de test.
Las KTM, a excepción de Acosta, han sellado un buen primer día en Sepang con Viñales en tercer puesto, con una gran mejoría tras la incorporación de Jorge Lorenzo a su equipo. Por parte de Enea Bastianini y Brad Binder, ambos corredores han concluido con buenos tiempos.
Day 1 done with the returning @marcmarquez93 already marking his spot in P1 🏁
After The Flag is LIVE NOW on https://t.co/04MSCyuoC7 for the Day 1 recap of the #SepangTest ⏱️ pic.twitter.com/X0XKupPJ4N— MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 3, 2026