Álex y Lorenzo destapan la extraña debilidad de Márquez en Jerez: "Marc perdía..."

Jorge y Álex han analizado el triunfo del de Gresini en el cuarto gran premio del año y la caída de Marc en la segunda vuelta cuando luchaba con su hermano por el liderato.

Álex Márquez se ha llevado la victoria en Jerez. El de Cervera ha vuelto a subir a lo más alto del podio tras un inicio de temporada complicado. Además, con este triunfo, Álex se ha convertido en la primera Ducati en ganar esta temporada una carrera de domingo.

El piloto de Gresini ha repetido victoria en Jerez con un ritmo espectacular: "Si había un buen punto para volver a ser competitivo era aquí, donde la magia existe. No estábamos para nada antes de llegar aquí, ni para optar por un podio, ni para entrar quizás en el Top 5. No tengo palabras. Estoy muy feliz de haber podido cambiar el chip, de pilotar por encima de los problemas y de sacar al máximo partido a lo que teníamos".

"Antes de llegar aquí, me encontré a gente en el aeropuerto y me decían: 'es tu circuito'. Yo pensaba, jo***, no he hecho nada en MotoGP, solo gané el año pasado y es mi circuito, pero resulta que si lo es. Es donde consigo fluir un poquito más. Desde el viernes ya tenía… aparte de frenar, que aquí no perdía comparado a otras veces, que era mi punto débil", dijo Álex.

Un fin de semana en el que Álex ha desvelado conversando con Jorge Lorenzo en 'Dazn' dónde era más rápido que su hermano, Márquez: "Hasta en la FP1, donde más perdía Marc comparado conmigo eran las curvas de izquierda, cosa extraña. En las de derecha, en las rápidas, donde, por ejemplo, se ha caído hoy, no había diferencia".

"Me sentía muy bien. Era ahí donde podían las de izquierda hacer mucha diferencia o al menos estar al nivel de Marc. Y las de derecha, allí es donde yo mantenía mi nivel, así que… hay que analizar qué ha pasado este fin de semana comparado a los otros tres para que podamos tener esa regularidad a final de año", concluyó el piloto de Gresini.