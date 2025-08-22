Ahora

"No creo que sea el efecto Márquez"

Marc Márquez, sobre la crisis de Bagnaia: "Siempre he quedado delante de mis compañeros"

El octocampeón del mundo no cree que sea el culpable de mal rendimiento del italiano, al que ve "más rígido de lo normal" aunque capaz de revertir la situación.

Pecco Bagnaia y Marc Márquez Pecco Bagnaia y Marc Márquez Getty

Tras lo ocurrido en Austria y antes de un nuevo fin de semana de Gran Premio en Hungría, a Marc Márquez le preguntaron por la difícil situación que vive su compañero de equipo.

El ilerdense prácticamente duplica en puntos en el campeonato a Bagnaia tras haberse consumido las 13 primeras citas del campeonato y ya han comenzado a surgir dudas en torno al futuro del '63'.

Para el ex de Honda y Gresini la situación de Pecco es "difícil explicar y difícil de comprender", tal y como señaló en declaraciones a 'DAZN'.

"Cuando tú coges confianza en ti mismo pruebas cosas diferentes, puedes pilotar más, con más soltura, y esto es lo que quizá le está pasando un poco a Pecco", apuntó.

Eso sí, cree que es capaz de revertir la situación: "Va más rígido de lo normal, esto le hace ir más lento, pero estoy convencido que tanto él como Ducati encontrarán el camino, porque veo cómo trabajan y la velocidad. No se ha olvidado de ir en moto".

A Marc también le preguntaron si se ve como el culpable de ese bajón del bicampeón de MotoGP: "No creo que sea el efecto Márquez. No puedo decirte, porque con los compañeros de equipo siempre he quedado delante".

