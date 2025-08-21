Marc Márquez cuenta la verdad sobre su encuentro con Valentino Rossi en Austria

El piloto de Ducati ha "prometido" en Hungría que no vio al italiano en el paddock de Spielberg: "Yo voy mirando al suelo, como los caballos en la parrilla".

El pasado sábado se vivió un llamativo momento en el 'pit lane' de Spielberg cuando las cámaras captaron cómo Marc Márquez y Valentino Rossise cruzaban y ni se miraban.

Dada su relación, se especuló con que ambos se podrían haber ignorado mutuamente. Sin embargo, o al menos por parte del ilerdense, no fue el caso.

Así lo ha asegurado en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Hungría cuando le han preguntado por el momento viral.

"Pasados los días, ¿cambiaría lo que hizo en el cruce por el pit lane sin saludo con Rossi?", le han planteado.

"Yo estoy en un momento de la vida que sólo intento estar rodeado de personas que me sumen", ha replicado el octocampeón.

Eso sí, su respuesta no ha contentado a los periodistas presentes, que han incidido en el tema: "¿No cree que perdió la oportunidad de dejarle en evidencia?".

"Es que no lo vi. Os lo prometo porque me vaya mal en Hungría. Iba mirando al suelo. Lo puedo prometer porque es así. No lo vi. Yo voy mirando al suelo, como los caballos en la parrilla y me da igual que se cruce Valentino o Brad Pitt, porque no lo voy a ver. Voy a ver el suelo, porque estoy centrado en mi carrera", ha respondido Márquez.