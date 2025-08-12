Acosta se moja sobre el interés del equipo de Rossi en ficharlo: "Están un pasito por encima"

El piloto de KTM habla sin tapujos del interés de Pertamina VR46 en ficharle, siendo consciente de que todo equipo satélite de Ducati está "un pasito" por delante.

Con el regreso de MotoGP, el mercado de pilotos se vuelve a calmar y los equipos se centran de nuevo en el campeonato. El futuro de Pedro Acosta es uno de los temas que más se ha rumoreado a lo largo de la temporada dado los discretos resultados deKTM.

Una de las marcas que más se ha interesado por el murciano es uno de los equipos satélites de Ducati. Nada más y nada menos que el equipo de Valentino Rossi, Pertamina VR46. Acosta ha sido tajante a la hora de valorar el interés por los italianos, evidenciando que son superiores a la marca austriaca.

"Sabemos que hay una marca que está por encima de las demás, sabemos que hay seis motos ahora mismo en pista que están un pasito por encima del resto y al final uno siempre busca estar en la mejor moto porque así siempre es más viable que lleguen resultados", ha reconocido en 'Mundo Deportivo'.

En cambio, el de Mazarrón da un mensaje de calma y no contempla su marcha, de momento: "No. Antes que pilotos somos profesionales, entonces hay que seguir por el camino que tenemos. Cuando alguien viene a hablar contigo siempre hay que escucharlo, al final cuando alguien se interesa en ti hay que escucharlo mínimo por respeto".

Acosta no se atreve a aventurar el futuro más allá del 2026, año que asevera que es de vital importancia y elogia a KTM: "Necesito hacerlo bien, para mí, no para nadie, para mí. Ya veremos qué pasa. Me han dado mucho, yo les he dado mucho a ellos".

"Tenemos una relación que yo siempre que voy por Austria paso por la fábrica como si fuera mi casa. Hay que pensar con calma, queda mucho tiempo para 2026. Tenemos que centrarnos ahora mismo en la segunda parte de temporada, hacerlo bien y ya tendremos tiempo para calentarnos la cabeza", ha concluido.