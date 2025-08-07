El aviso del probador de Ducati a Márquez y Bagnaia: "En el nuevo circuito habrá que tener cuidado..."

Michele Pirro, piloto probador de Ducati, dice que deberán ser prudentes en la primera parte del circuito: "En Superbikes hubo un accidente...".

Balaton Park es el nuevo circuito de MotoGP. Se correrá en Hungría dentro de dos semanas. Y los pilotos de Ducati ya han conocido el terreno en un test privado en el que estuvieron los tres equipos y también el piloto probador Michele Pirro. Fue este martes en plenas vacaciones de la competición.

Y el piloto probador, en palabras que publica 'Motosan' este jueves, ha contado que tanto Marc Márquez como Pecco Bagnaia estaban contentos con ese nuevo trazado. Pero también hay una advertencia para ellos.

"Estaban contentos porque se lo pasaron bien con la Ducati. Creo que gastarán más pastillas que neumáticos con las MotoGP. Sin duda, es una pista única, donde tendremos que tener especial cuidado, sobre todo en la primera sección, concretamente en las curvas 2 y 3, dado que en Superbikes vimos un accidente grave en la Carrera 1", explica el piloto.

Coincidiendo con Márquez, Pirro define la pista como diferente: "Es una pista un tanto inusual, con frenadas largas y numerosos reinicios, así que tendremos que adaptar un poco nuestro estilo respecto a lo habitual. Pero al final, creo que todos los pilotos estarán a la altura".

"Creo que se ha trabajado mucho en Balaton para que MotoGP y Superbikes puedan competir. Tras las pruebas del pasado junio, se han realizado algunas mejoras en el asfalto, y vi que todos nuestros pilotos estaban muy entusiasmados", sentencia el piloto probador del equipo Ducati.