Un agente de MotoGP ve imposible la paz entre Márquez y Rossi: "Vale le da un cabezazo a Marc"

Carlo Pernat, mítico agente de la categoría reina, es tajante a la hora de hablar de la posibilidad reconciliación entre el italiano y español: lo ve improbable.

Marc Márquez y Valentino Rossi se han convertido en enemigos íntimos. Una relación que parecía idílica se tornó en una pesadilla sin fin tras el final de la temporada 2015 y el famoso incidente en Malasia. Desde ahí, el italiano volcó toda la frustración de su derrota en el mundial hacia el de Cervera.

Carlo Pernat, agente de pilotos de MotoGP, ha sido cuestionado sobre si hay una posibilidad de que Valentino calme su hostilidad hacia Marc. Su sentencia es totalmente firme: "Es más fácil que Satanás y el Padre Eterno se vayan de vacaciones juntos".

"Encuentro más probable que Vale le dé un cabezazo a Marc en lugar de un abrazo o incluso solo la mano", ha declarado con sarcasmo el italiano en una entrevista para 'MOW Magazine'. Hay veces que la realidad puede superar a la ficción y el de Tavuilla sigue lejos de sellar la paz con el ilerdense.

El exagente de Enea Bastianini ha sostenido que es una cuestión personal para 'Il Dottore' y que va más allá de la mentalidad que tiene el piloto en pista: "Nunca digas nunca, al final ha pasado bastante tiempo y todo es posible. Yo, sin embargo, pienso que la herida de Vale sobre ese 2015 se refiere a la piel del hombre y no a la del mono del piloto".

"Valentino se sintió herido en el plano humano. Y esas heridas ahí en mi opinión no sanan, sino que incluso arriesgan hacer más daño a medida que pasa el tiempo", ha afirmado el de Génova quien además considera que se debería dejar de alimentar más esa historia.

¿Un documental sobre la relación Rossi - Márquez?

Por otra parte, con la compra de los derechos por parte de Liberty Media, propietaria de la F1, insinúa que instigarían a hacer un documental sobre la rivalidad usando a otros pilotos. Un plan que Dorna, empresa que ejerció los derechos durante años, habría llevado a cabo.

"El 2015 ya se ha contado de todas las maneras. Marc Márquez es astuto y, sobre todo, aún está en activo, por lo tanto podría haber dicho, pero quiero reiterar que es solo una suposición mía, que la paz la haría incluso sin pensarlo demasiado", ha zanjado Pernat.