Después del polémico beso a Jenni Hermoso, la RFEF convocó con carácter urgente una asamblea extraordinaria para este viernes. Todo apuntaba a que el punto central de la sesión sería precisamente el comportamiento del presidente de la institución, Luis Rubiales, pero en el orden del día, ni siquiera aparece su nombre. Además de la verificación del quórum y la elección de los miembros que habrán de verificar el acta, los puntos a tratar en la asamblea general son:

Informe del Mundial Femenino 2023

Informe del nuevo plan estratégico del fútbol femenino.

Creación del comité estratégico de desarrollo del deporte femenino.

Al no haber ni rastro de un punto que aborde la continuidad o no del presidente de la federación, cuya dimisión han exigido tanto figuras del deporte rey como políticos han pedido, ningún club de fútbol acudirá a la asamblea. Algunas federaciones autonómicas también han confirmado su ausencia, como es la de País Vasco, que en un breve comunicado ha indicado que no acudirá a la asamblea, "ante la gravedad de lo sucedido en la entrega de trofeos de la final del campeonato del Mundo y la posterior gestión de los acontecimientos". El Amorebieta, ahora en segunda división, ha hecho suyas las palabras de la federación vasca para confirmar que no acudirá hoy a la asamblea "cuyo orden del día no incluye el único punto que justificaría su convocatoria: la dimisión de su presidente".