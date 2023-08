El caso Rubiales sigue generando reacciones. En Más Vale Tarde, hemos escuchado el testimonio de una de las primas de la madre del presidente -inhabilitado- de la RFEF, una madre que ha iniciado una huelga de hambre este lunes. Aunque reconoce que "se tenía que haber contenido", alega que estaba dentro de "un momento de euforia".

"A lo mejor en ese momento se celebra y no hay ninguna maldad. Cuando hay un acto de violencia de ese tipo hay que tener voluntad. Lo que vaya ella a hacer... No compartimos ese pensamiento, pero ella es libre de sentir lo que ha sentido en ese momento", comenta la mujer.

Para ella, no es que la FIFA esté equivocada al haber inhabilitado a Rubiales, sino que cree que han tomado una decisión que "no ha sido correcta". "Él ha pedido disculpas reiteradas. La forma de ser de Luis no tiene nada que ver con lo que se está diciendo de él", añade, asegurando que "nunca" le han visto una "conducta reprochable".