A las 12.05h de la mañana de este viernes 25 de agosto arrancaba la Asamblea general extraordinaria de la Federación Española de Fútbol, en la que Luis Rubiales, actual presidente del organismo, comparecía para "dar explicaciones" tras sus comportamientos (incluido por supuesto el beso que dio a la jugadora Jennifer Hermoso) en la celebración de la final del mundial de fútbol femenino, donde la selección española se alzó en lo más alto del pódium.

En esta comparecencia, Rubiales no sólo se ha negado más que tajantemente a dimitir, sino que también ha dado o ha intentado dar lecciones de feminismo, delante de todos los allí presentes (hombres, en su gran mayoría), incluidas sus tres hijas, a las que ha mencionado y señalado en varias ocasiones. Ante las perlas machistas que ha ido soltando a lo largo de su discurso, parte del auditorio -insistimos, parte del auditorio- se deshacía en aplausos ante sus palabras.

Por ejemplo, uno de los primeros aplausos ocurrieron después de que Rubiales diera explicaciones ante el beso que le dio a la jugadora Jennifer Hermoso señalando al "falso femenino" de que, según él, es "una lacra en este país".

Según sus propias palabras: "El deseo que podía tener en ese beso era exactamente el mismo que podía tener dándole un beso a una de mis hijas. Ni más ni menos. Por lo tanto no hay deseo ni posición de dominio y eso toda la gente lo sabe también. Aunque se esté vendiendo otra cosa en muchos de los medios de comunicación, tanto los que estén rindiendo pleitesía al señor Tebas (Javier Tebas, presidente de LaLiga) como los están rindiendo pleitesía al falso feminismo que es una gran lacra en este país".

A continuación, otra de las ovaciones que se produjo fue cuando Rubiales aseguraba que el beso que él le dio a la jugadora Jennifer Hermoso fue "consentido". Por último, y en tercer lugar, otro de los sonados aplausos sucedió cuando Rubiales aseguró que hay que seguir usando el término de campeones (y no campeonas) porque "el plural masculino en España incluye tanto a hombres como a mujeres". Por lo tanto, "no nos acomplejemos y sigamos usando campeones para hablar de hombres y mujeres", aseguraba Rubiales.

Mención aparte cobra la ovación recibida al actual presidente de la Federación cuando de forma tajante y contundente Rubiales afirmaba hasta cinco veces que no iba a dimitir: "No, no voy a dimitir". En el video podemos ver al completo estas ovaciones.