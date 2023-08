Luis Rubiales se ha negado a dimitir tras una Asamblea de la RFEF bochornosa, en la que ha insistido en que el beso a Jenni Hermoso fue "consentido" y ha denunciado "el falso feminismo".

Y la primera jugadora de la selección española en reaccionar ha sido Alexia Putellas, doble ganadora del Balón de Oro. Ha afirmado que es "inaceptable" y ha apoyado a Hermoso.

"Esto es inaceptable, se acabó, contigo Jenni Hermoso", ha escrito la futbolista del FC Barcelona en su cuenta de Twitter. Un apoyo directo a su compañero, condenando así la aparición del todavía presidente de la RFEF.

También Aitana Bonmatí, la mejor jugadora española del campeonato: "Hay límites que no se pueden cruzar y esto no lo podemos tolerar. Estamos contigo compañera".

También el mundo del fútbol masculino ha reaccionado. Borja Iglesias ha renunciado a acudir a la selección: "He tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes".

La acción del CSD

Una vez que Rubiales se ha negado a dimitir, el CSD entra en escena y prepara su inhabilitación. Tras la asamblea ha confirmado una vez más que "hoy mismo" elevará al tribunal administrativo del deporte (TAD) las denuncias remitidas al CSD