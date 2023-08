"Queda mucho, mucho, mucho de [Luis] Rubiales" en la federación de fútbol. Con estas palabras se muestra contundente la jugadora de la Fiorentina y excapitana de la Selección española, Vero Boquete, que denuncia una vez más lo que ella y muchas otras han ido denunciando a lo largo de los años. En declaraciones en 'Las Mañanas' de RNE, la gallega ha asegurado que el "mayor ejemplo" de que aún queda mucho Rubiales en la RFEF fue precisamente "esa asamblea donde habla durante 30 minutos" y un montón de personas "aplauden y se ponen de pie" por lo que dice.

"El problema no es si se va o no se va Rubiales", ha señalado, haciendo hincapié en que dentro de la RFEF hay una "cultura" y está basada en "un sistema" que "es necesario cambiar". "Es una cultura y un sistema dentro de esa RFEF que es necesario cambiar. Lo único que ha pasado en estos siete días es que se ha visto públicamente lo que antes se veía de manera privada y de manera reducida. El problema de fondo es mucho más importante", ha indicado.

Boquete ha recordado que la de Rubiales es "una manera de actuar y de ser" continua dentro de la federación. "Yo decía que se habían sobrepasado los límites, pero se han sobrepasado siempre. Desde que tenemos memoria, todas las que hemos estado allí hemos tenido que vivir situaciones desagradables y da igual quién está al frente. Es un abuso de poder y un condicionamiento constante, está muy aceptado, muy normalizado y se extiende por todo el panorama nacional", ha denunciado, recordando que la RFEF está constituida por "muchos presidentes de las territoriales donde eso también se lleva".

La santiaguesa ha señalado que si bien lo ocurrido estos días puede ser un "punto de inflexión", todavía queda mucho por hacer porque "aún queda mucha gente en España que cree que ese beso no es para tanto o que las actitudes del expresidente no son para tanto". "Pero al menos ya se sabe que hay unas consecuencias, y esa es la primera manera de frenarlo", ha añadido. "Ahora el Gobierno y las instituciones tienen que hacer algo más, para educar en igualdad y que todo se haga como se tiene que hacer".

"Nadie quiere investigar en la RFEF"

Sobre la intervención de Rubiales, Boquete sólo tiene sensaciones negativas: "Me parece todo muy surrealista, es bochornoso, fue vergonzoso, pero es surrealista que estas cosas sigan pasando", ha señalado, aunque no sabe qué esperar de la reunión de la federación convocada para esta tarde: "Veremos qué es lo que sucede hoy. Quiero dejar un poquito de esperanza para ver si alguien dentro de esa institución hace algo pero la verdad es que no lo sé", ha señalado.

La jugadora ha recordado que aunque la FIFA haya inhabilitado a Rubiales, "internamente en esa federación nadie quiere hacer una investigación real ni hacer absolutamente nada". Boquete cree que lo que intentarán será "que poco a poco se vaya dejando, que esa presión social no esté tan latente", una situación que beneficiaría a "unos" pero perjudicaría a Jenni Hermoso y a todas las demás jugadores. "Y eso es lo que no podemos dejar que pase".

Con respecto a Jorge Vilda, Boquete también se ha mostrado muy dura, recordando cómo el entrenador de la Selección femenina salió "con un comunicado cinco días después de que todos viésemos lo que vimos" en la asamblea, donde "mucha gente se levanta a aplaudir, sonríe, tiene caras cómplices". "Y horas después publica un comunicado bastante escueto donde no culpabiliza de nada", critica.

"¿Qué podemos esperar? No lo sé. Creo que no va a dimitir, porque supone irte sin nada y este es uno de los grandes problemas de ahí, que todos quieren irse con muchas cosas y por eso están ahí y quieren seguir", ha sentenciado.