El 4 de diciembre de 1997, Ana Orantes expuso en televisión la terrorífica historia del maltrato al que su marido la sometió durante 40 años. 13 días después, hace ahora 25 años, su exmarido la asesinó quemándola viva con un bidón de gasolina y un mechero.

"Me dijeron 'tu madre está en el patio' y me dio por mirar desde esta ventana y vi tapándola la manta y yo ya me volví loca", recuerda hoy Rosario, una de los ocho hijos de Ana Orantes.

Su asesinato puso el foco en la importancia de cambiar la legislación española contra la violencia machista y llevaría finalmente en 2004 a la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género.

También cambió la visión de la sociedad ante una violencia antes normalizada e incluso justificada públicamente. Una sociedad que comenzó a tomar conciencia de esta lacra y que inundó las calles. 25 años después de su asesinato continúan las manifestaciones; como recuerdan sus hijos, "Ana Orantes será eterna".

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.