Andrés Iniesta también carga contra Luis Rubiales. El comportamiento del aún presidente de la RFEF durante la final del Mundial de fútbol femenino y su posterior negativa a dimitir ha provocado un aluvión de críticas y comunicados, y el hombre que dio a España su primera estrella en 2010 no ha querido quedarse al margen.

El ex jugador del Barcelona y de la Selección ha querido solidarizarse con Jenni Hermoso y el resto de las jugadoras de 'La Roja' en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

"Creo que no podemos tolerar actuaciones como las que hemos visto, que han empañado un hito tan grande como ganar un Mundial. No me puedo imaginar el sentimiento que deben tener ahora mismo todas las jugadoras de la selección viendo cómo no se está hablando del gran torneo que hicieron y del fantástico fútbol que nos enseñaron a todos", ha dicho Iniesta.

El centrocampista manchego lamenta que Rubiales con su actitud haya robado a las jugadoras el protagonismo que merecen por ser campeonas del mundo: "Es una pena que se haya ensuciado una hermosa historia que han construido muchísimas jugadoras a lo largo de tantos años".

"En cambio, hemos tenido que aguantar a un presidente que se ha aferrado a su cargo, que no ha admitido que su comportamiento ha sido inaceptable y que está perjudicando la imagen de nuestro país y nuestro fútbol en todo el mundo", ha lamentado.

Iniesta concluye el comunicado mostrando su apoyo a las jugadoras que han anunciado que dejan la Selección compartiendo sus reivindicaciones con un contundente "se acabó".