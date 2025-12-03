Spotify Wrapped sitúa a Bad Bunny como el artista más escuchado en España en 2025

El contexto La plataforma de música ha lanzado su recopilación de tendencias musicales del año y el resultado sitúa las canciones del cantante puertoriqueño entre lo más oído por sus usuarios.

Llega la época del año en la que todas nuestras redes sociales se llenan de los gustos musicales de otros. Famosos y personas de a pie comparten su resumen del año ofrecido por Spotify, una lista de canciones y artistas que analiza los gustos musicales y muestra datos de escucha y participación en esta categoría cultural que ya conocemos como 'Spotify Wrapped'.

Desde su salida este miércoles 3 de diciembre ya son muchas las personas que ya conocen sus datos del año (y, con seguridad, ya se puede ver en sus stories de Instagram) y, a muchos de ellos, les habrá aparecido Bad Bunny entre su 'Top de artistas más escuchados'.

El boom de su álbum 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' con son puertorriqueño no solo le ha convertido en ganador al álbum del año en los Latin Grammy y un éxito absoluto en su gira de conciertos, ahora le coloca como el cantante más escuchado del año en todo el planeta según apunta Spotify, una de las plataformas musicales más representativas.

Y no es la primera vez que sucede algo así: sus temas también fueron los más reproducidos entre 2020 y 2022. No sorprende que haya sido elegido como actuación estrella para el descanso de la Super Bowl 2026, a pesar de los intentos de Donald Trump por boicotear una actuación tan icónica para el momento actual internacional contra la inmigración.

Los artistas más escuchados de Spotify Wrapped 2025

Junto al 'Conejo Malo', artistas como Taylor Swift completan la lista de artistas más escuchados. La británica acumula 19.800 millones de reproducciones en el último año con su álbum 'The Life Of A Showgirl'. Junto a ellos el canadiense The Weeknd, por delante de su compatriota Drake y de la estadounidense Billie Eilish.

En España, es nuestro canario favorito el que pisa los talones al de Puerto Rico: Spotify ha desvelado que por detrás del puertorriqueño aparece Quevedo, que se convierte así en el artista nacional con más reproducciones.

Bad Bunny quita así el podio a Myke Towers en el Spotify Wrapped de 2025, que el año pasado fue el más escuchado en el país, y este 2025 ocupa el tercer lugar, por delante del también español JC Reyes y de Beéle.

Les siguen Anuel AA, Rauw Alejandro, Mora y Dei V. Como ya pasara con el top 10 de artistas de 2024, ni una sola mujer aparece una mujer hasta la décima posición, que corresponde a Karol G, mientras que Aitana fue la artista femenina nacional con más reproducciones.

Las canciones más escuchadas

La plataforma sueca sitúa como la canción más escuchada en todo el planeta 'Die With A Smile' de Lady Gaga y Bruno Mars. España se desliga de ese podio otorgando el puesto a 'La Plena - W Sound 05' de W Sound, Beéle y Ovy On The Drums.

A nivel mundial, en segundo lugar queda 'Birds of a feather' de Billie Eilish como una de las canciones más escuchadas este año, seguida de 'APT.' de Rosé y Bruno Mars; 'Ordinary' de Alex Warren y, curiosamente, en este listado se queda en un quinto puesto la canción 'DtMF' (siglas de 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS') de Bad Bunny.

Entre las canciones más escuchadas en España, después de 'La Plena', aparece en segundo lugar 'Capaz (merengueton)', de Alleh y Yorghaki; y en tercero, 'VeLDÁ' de Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V. 'Baile inolvidable' de Bad Bunny es cuarto y 'mi refe' de Beéle y Ovy On The Drums, quinto.

Los discos más escuchados en 2025

Los discos más escuchados en Spotify España fueron, después de 'Debí tirar más fotos', 'Borondo', de Beéle y 'Buenas noches' de Quevedo. 'La ciudad', de Alleh y Yorghaki, fue cuarto, y 'Nacer de nuevo', de JC Reyes, quinto.

El fenómeno de 'Lux' de Rosalía llegó quizás demasiado tarde para dejarse sentir en este resumen de 2025. La catalana fue la sexta artista femenina por reproducciones y fue superada incluso en el exterior, donde otros compatriotas tuvieron más escuchas.

El mallorquín Rels B fue de hecho otra vez el músico de más éxito fuera, por delante de Quevedo, Enrique Iglesias, Alejandro Sanz y, en quinto lugar, Rosalía.

A nivel mundial, la plata para el álbum de mayor éxito fue para el inesperado fenómeno de la banda sonora de la película animada de Netflix 'K-Pop Demon Hunters' y para 'Hit Me Hard And Soft', de Billie Eilish, que se publicó en realidad el año anterior.