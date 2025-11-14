La emoción de Aitana al recoger su Grammy, en vídeo: "Gracias a mi novio, Dani, que le quiero con todo mi corazón"

Aitana y Alejandro Sanz han ganado un Grammy Latino en una gala en la que también han sido premiados Karol G o Bad Bunny, el gran triunfador de la noche.

Tatiana Arús enseña en este vídeo la alfombra roja de los Premios Grammy Latinos, donde han pasado artistas como Karol G o Aitana, quien acudía a estos premios, los más importantes de la música latina, por primera vez. "Primera vez en mi vida, todavía estoy en shock", aseguraba Aitana a los reporteros, mientras que Alejandro Sanz les daba la enhorabuena porque siempre lo hacen "increíble": "Es un orgullo ser parte".

También acudió Sergio Ramos, que, aunque no cantó, sí presentó uno de los premios, que dio a Bad Bunny. Y es que el puertorriqueño, que ha sido el más aclamado de la noche, ha sorprendido afirmando que no se había preparado su discurso a pesar de que se ha llevado tres de los premios a los que estaba nominado. "Quisieran que ustedes mismos den un abrazo a la persona que tienen al lado, porque de eso se trata", ha asegurado.

Por su parte, Karol G, otra de las grandes galardonadas, sí se preparó su discurso: "Últimamente todo el mundo tiene una opinión sobre cómo deben vestir o actuar o qué les debe de gustar y de cierta forma empecé a sentir que todo lo que estaba haciendo estaba dejando de estar bien y lo único que quedó es volver a la raíz de que yo estoy haciendo lo que hago porque me gusta y porque nací para ello".

Por último, Aitana se ha mostrado muy emocionada al ganar su primer Grammy en la categoría a Mejor diseño de empaque (mejor portada) por su cuarto álbum de estudio 'Cuarto Azul'. "Esto es muy fuerte para mí, nunca he recibido uno de estos. Supongo que siempre lo soñamos, pero nunca creemos que puede pasar", ha asegurado Aitana, que ha dedicado el galardón a su familia y a su pareja: "Muchas gracias a mi familia, que me ha acompañado, y a mi novio, Dani, que le quiero con todo mi corazón". "Y gracias a todos vosotros", ha finalizado la artista.

