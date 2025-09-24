Necko Vidal desvela qué compositor clásico habría compuesto 'Golden', de la película 'KPop Demon Hunters'

La canción, interpretada por el grupo ficticio Huntr/x, forma parte de la banda sonora de una película. Además, ha conseguido ganar gran popularidad gracias al desafío que supone cantarla.

Necko Vidal visita Zapeando para descubrir los secretos de alguna de las canciones más populares del momento. En esta ocasión, el violinista ha analizado 'Golden', una canción que forma parte de la banda sonora de 'KPop Demon Hunters'.

El violinista tiene muy claro que esta canción habría sido compuesta por Niccolò Paganini, "un compositor que hacía cosas imposibles para violín y que requieren un entrenamiento digno de un 'trainee' de K-Pop". "No puedo con él, le odio", confiesa Necko, "en la carrera nos obligaban a tocar un Paganini al año y jamás le he dedicado más horas a algo".

Vidal cuenta que se rumoreaba que el compositor estaba endemoniado debido a que era "paliducho, tenía los dedos muy largos, era muy delgado y capaz de tocar cosas con el violín que nadie podía". "Era la única explicación lógica que se le podía dar a semejante situación", añade.

"Fue 'funado' por ser un hacha en el violín", afirma. Este odio por él llego al punto de que, cuando falleció, su cadáver "fue dando vueltas durante años" ya que nadie quería enterrarlo por el miedo que despertaba.