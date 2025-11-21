Karol G estrena 'Única': así es el vídeo de su nuevo tema con Tainy en el que habla de su ruptura con Feid

Karol G ha estrenado su nuevo tema con Tainy: 'Única', una canción que puedes escuchar en este vídeo y en la que, al parecer, habla de su ruptura con Feid, del que se separó hace dos meses.

Tras meses de rumores por una posible ruptura entre Karol G y Feid, la artista ha confirmado que la ruptura se produjo hace dos meses. Además, la colombiana ha lanzado su nueva canción junto a Tainy. El tema, que lleva por título 'Único', cuenta con frases tan reveladoras como:

"Tanta gente en el mundo y esa noche yo era la única", "lo entregamos todo sabiendo que iba a ser la única" o "han pasado mil noches y sigues tan presente, el olor del momento se ha quedado para siempre". Según explica Tatiana Arús, la letra de este nuevo tema estaría basada en su ruptura con Feid.

"Espero que aunque lo haya dejado con Feid, no haya vuelto con Anuel", destaca la colaboradora de Aruser@s, que destaca que no quiere que Karol G vuelva con Anuel porque "se hicieron mucho daño". Por su parte, Hans Arús destaca las diferentes formas que han tenido Rosalía y Karol G de hablar de sus ex, al comparar los temas 'La Perla' y 'Única': "Karol G es distinta porque rompe con Feid y dice que sigue presente". "No le llama terrorista emocional", explica Alfonso Arús, en referencia a Rosalía.

