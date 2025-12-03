Chayanne regresa a España para bailar 'otra vez': fechas de los conciertos y cómo conseguir entradas

La gira de Chayanne arranca en Almería y finaliza en Chiclana, con nueve citas diferentes englobadas en el mes de julio.

Chayanne regresó a España en 2025 después de 10 años sin pasar por el país, y ahora, en 2026, volverá con su gira 'Bailemos otra vez'. Lo hace después de la "abrumadora demanda del público" de su última gira, cuando "miles de personas se quedaron sin disfrutar de unos conciertos" que agotaron en segundos las entradas.

Conciertos de la gira de Chayanne por España

8 de julio - Almería

10 de julio - Córdoba

12 de julio - Madrid

17 de julio - Tenerife

22 de julio - Barcelona

24 de julio - Benidorm

26 de julio - Valencia

28 de julio - Murcia

1 de agosto - Chiclana

Entradas para los conciertos de Chayanne en España

Los precios de las entradas para los conciertos de la gira de Chayanne 'Bailemos otra vez' oscilan tienen diferentes precios en función del lugar donde tienen lugar. En Almería, por ejemplo, que se celebra en la plaza de toros, el precio de las entradas es único, de 90 euros, mientras que en Córdoba cuestan entre 65 euros y 85 euros las entradas para grada y pista, además de los 110 euros que cuesta el front stage. Entre 75 y 140 euros cuestan las entradas en Madrid, mientras que en Barcelona parten de los 45 euros y alcanzan los 120 euros. Todas las entradas se pueden adquirir desde el miércoles 3 de diciembre a las 12:00h.

