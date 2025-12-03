Ahora

Pérez Llorca nombra un Consell continuista y retira la portavocía a Camarero, que sigue como vicepresidenta

Los detalles El nuevo Govern tiene 11 carteras, dos más que hasta ahora, y una vicepresidencia más. El nuevo president mantiene sin embargo a ocho de los consellers de su predecesor.

El nuevo president de la Generalitat, Juanfran Pérez LlorcaEl nuevo president de la Generalitat, Juanfran Pérez LlorcaEFE/Kai Försterling

Primeros movimientos de Juanfran Pérez Llorca al frente de la Generalitat Valenciana. El flamante president ha anunciado este miércoles la composición de suConsell: un Ejecutivo con 11 carteras -dos más que hasta ahora-, en el que incorpora una Conselleria de Presidencia, separa competencias de algunos departamentos y mantiene a ocho consellers de su predecesor, Carlos Mazón.

La portavocía del nuevo Govern recaerá en el conseller de Medio Ambiente, Miguel Barrachina, antiguo portavoz del PP en Les Corts. Retira así de la portavocía a Susana Camarero, que sin embargo seguirá siendo la vicepresidenta primera, aunque sus competencias cambian ligeramente: además de seguir siendo la responsable de Vivienda e Igualdad, como hasta ahora, lo será también de Empleo y Juventud y dejará de ser consellera de Servicios Sociales.

Por su parte, Pepe Díez Climent ocupará la Vicepresidencia Segunda y la Conselleria de Presidencia, de nueva creación, mientras que Vicente Ordaz dejará la presidencia del Consejo de Administración de la televisión pública valenciana, 'Á Punt', para convertirse en el nuevo secretario autonómico de Comunicación.

Raúl Mérida, hasta ahora secretario autonómico de Medio Ambiente, será el nuevo comisionado para la Recuperación, y José Antonio Rovira será el conseller de Economía. Elena Albalat será la titular de Servicios Sociales, Familia e Infancia y María del Carmen Ortiz será la nueva consellera de Educación.

Los consellers que se mantienen en las competencias que ostentaban con Mazón son Marciano Gómez en Sanidad; Juan Carlos Valderrama en Emergencias e Interior; Marian Cano en Industria, Turismo, Innovación y Comercio; y Nuria Martínez en Justicia, aunque a partir de ahora con las competencias de Transparencia y sin las de Administración Pública.

Cambios que Pérez Llorca ha anunciado un día después de tomar posesión del cargo de president en el parlamento autonómico y un mes después de la dimisiónde Mazón. El nuevo Govern cuenta con tres vicepresidencias, una más que el de Mazón, y busca, según el nuevo president, abrir "una nueva etapa de diálogo, con el objetivo de trabajar por el conjunto de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana", recoge la agencia Efe.

