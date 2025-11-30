Gran Canaria acoge el Atresplayer Day y presenta más de 20 nuevos proyectos para 2026

Los detalles Gran Canaria acogió el Atresplayer Day, un evento que celebra el éxito de Atresplayer como plataforma líder en España. Famosos y profesionales del sector se reunieron para presentar las nuevas apuestas para el 2026.

Anoche, Gran Canaria, acogió el Atresplayer Day, un evento que celebraba que Atresplayer es la plataforma líder en España, con más de 700.000 suscriptores en 2024. Un hito que refleja su crecimiento y popularidad entre los usuarios gracias a su contenido audiovisual.

Al evento fueron muchas las celebridades que estuvieron presentes, entre ellas Arturo Valls, Sandra Sabatés, El Gran Wyoming, Miki Nadal, Alberto Chicote, Lola Lolita, Susanna Griso, Roberto Leal y Marina Valdés, entre otros.

Nadie quiso perderse esta gran cita, en la que se presentaron más de 20 nuevos proyectos para 2026. Entre ellos destaca la serie de televisión 'Padre no hay más que uno', basada en el éxito nacional de la saga de películas del mismo nombre, de Santiago Segura.

También se presentó el 'docu-reality' Pyjamada, de la influencer Lola Lolita, donde sus seguidores podrán acompañarla en su día a día y conocerla más de cerca.

