Bad Bunny hace un 'perfect' en España y agota las entradas para los 12 de conciertos de Madrid y Barcelona en 24 horas

'Sold out' histórico

Prometía hacer historia en su primera parada española desde 2007 y cumplió. Bad Bunny ha logrado agotar todas las entradas para sus 12 conciertos de 2026 en Madrid y Barcelona en tan solo 24 horas. 600.000 tickets que han volado de las colas virtuales, incluidas las de la preventa de este jueves, que se agotaron en tan solo segundos.

Toda un proeza que la promotora del artista puertorriqueño no ha dudado en poner de manifiesto en sus redes sociales felicitándose. "¡Benito, si te quieres divertir no es en verano ni en Nueva Yol… es en primavera en Madrid y Barcelona!", han escrito en X. "Bad Bunny rompe todos los récords: más de 600.000 entradas vendidas y 12 estadios llenos… en menos de 24 horas. Esto no es un concierto, es historia", han agregado.

Los más fans del artista de reguetón tuvieron que esperar hasta las 12.45 horas de este jueves para intentar adquirir una de las entradas para las diez fechas previstas, que este viernes se aumentaron en dos más debido a la alta demanda y que se han vendido a partir de las 17.00 horas. Porque tan solo tuvieron que pasar segundos para que los tickets volaran, algunos de ellos de hasta 400 euros. Los más baratos e imposibles de conseguir de entre 50 y 100.

Así, el artista recalará en nuestro país por primera vez desde 2007 dos días en Barcelona, el 22 y 23 de mayo en el Estadi Olímpic Lluís Companys, y otros ocho en Madrid, el 30 y 31 de mayo, y el 2,3,6,7,10 y 11 de junio en el estadio del Atlético de Madrid.

Pero puede que los más fanáticos encuentren alguna entrada para otro país. La gira mundial del cantante comenzará el 21 de noviembre de 2025 en Santo Domingo (República Dominicana) y después visitará varios países de Latinoamérica antes de volar hacia Europa, Asia y Oceanía. Según el cartel de fechas, Bad Bunny cantará en Costa Rica, México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil. Australia, Japón, España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia e Italia. 'Debí Tirar Más Fotos' terminará el 22 de julio de 2026 en Bélgica.