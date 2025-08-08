Así baila Gabriel Rufián 'Quédate' de Quevedo con "copa" incluida: "Thais, esto se baila así"

"Ahora entro en el pleno así", bromea Gabriel Rufián al enseñar a Thais Villas en este vídeo de El Intermedio su coreografía de 'Quédate', la exitosa canción de Quevedo.

Gabriel Rufián, Miquel Iceta, Edmundo Bal, Joan Baldoví o Beatriz Fanjul fueron algunos de los políticos españoles que hablaron con Thais Villas en este reportaje de El Intermedio en 2022. La periodista les preguntó sobre sus gustos musicales y los políticos se vinieron muy arriba, incluso, llegaron a mover la cadera al ritmo de sus temas favoritos.

"Hay una que descubrí por casualidad y siempre me hace moverme, 'La revolución sexual' de la Casa Azul", confesó Joan Baldoví en el vídeo, donde Gabriel Rufián destacó que cuando quiere bailar le gusta todo lo que se actual como Quevedo o Rosalía.

Es más, el político catalán mostró a Thais Villas cómo se baila el 'Quédate' de Quevedo con "copa" incluida: "Thais, esto se baila así". "Ahora entro en el pleno así", bromeó Rufián mientras bailaba.

Por su parte, Miquel Iceta aseguró que las canciones de Tina Turner habían marcado su vida: "Ella era estupenda". Es más, Iceta confesó que una de Tina Turner fue la que le pusieron una vez cuando huno elecciones a Josep Borrell. "Me encanta porque el paso siempre es el mismo", destacó Thais Villas al ver a Iceta dándolo todo bailando. Puedes ver el cómico momento en el vídeo de arriba.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.