Conmoción en el cine por la muerte de José Luis Cienfuegos, director de la Seminci: "Su sello era inconfundible"

El director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid ingresó el lunes a raíz de un infarto cerebral del que no logró recuperarse. La industria del cine español llora su muerte repentina.

Deja un "sello inconfundible", un legado de 30 años "dedicados a impulsar algunos de los grandes festivales de cine españoles". Así recuerda la industria del cine —y también de la escena política y social española— a José Luis Cienfuegos, director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), que este martes ha fallecido de manera repentina, a los 60 años, a raíz de un infarto cerebrovascular.

El asturiano será despedido este jueves, 4 de diciembre, en Oviedo, en un acto a las 18:30h en el tanatorio de Los Arenales de la capital asturiana, en el que la misma tarde del miércoles ya quedará instalada la capilla ardiente y en la que la Seminci también rendirá homenaje a su último director. Nacido en Avilés en 1964, Cienfuegos se crio en Oviedo y desarrolló la mayor parte de su carrera en Asturias, tanto como programador cultural como director del Festival de Cine de Gijón durante 16 años, desde 1995 hasta su cese en 2012, año en el que pasó a dirigir el Festival de Sevilla.

Fue en 2023 cuando aterrizó en Valladolid para afrontar el mayor reto de su carrera cultural, como director de la Seminci de Valladolid, puesto al que accedió tras ganar un concurso público, y en la que a lo largo de tres años ha dejado un "sello inconfundible", según ha destacado el festival en una publicación de recuerdo hacia Cienfuegos. El festival ha valorado que la 70.ª edición, concluida hace un mes, ha sido "sin duda una de las más exitosas de la larga trayectoria del certamen", tratado por Cienfuegos como lugar de diálogo y conocimiento a través de una programación "ambiciosa y heterodoxa, estableciendo puentes vibrantes entre los creadores y el público", y sobre todo, como un espacio útil y relevante para la industria y los cineastas.

Desde el Ministerio de Cultura han lamentado la muerte de Cienfuegos quien deja, afirman, un "legado de 30 años dedicados a impulsar algunos de los grandes festivales de cine españoles" y el titular de la cartera, Ernest Urtasun, se ha mostrado "conmocionado" con la noticia, antes de enviar su pésame a "familiares y amigos en estos momentos tan duros". Desde uno de los grandes festivales nacionales, el Festival de Cine de San Sebastián (Zinemaldia), aseguran haberse quedado "sin palabras": "Tremenda tristeza al enterarnos del fallecimiento de José Luis Cienfuegos, un referente y un querido amigo", han señalado.

También desde el Festival de Málaga han manifestado la "profunda tristeza" de la organización por la muerte de una "figura imprescindible" y un "colega admirado por toda la profesión". Desde la organización de los Premios Feroz, lo recuerdan como un "apasionado del cine que realizó un gran trabajo en todos los festivales que dirigió". Por su parte, la Asociación de distribuidores independientes cinematográficos (ADICINE) ha remarcado que su labor al frente de los festivales de Gijón, Sevilla y Valladolid "fue ejemplar, siempre colmada de ilusión". En sentido similar, la Asociación Andaluza de Productoras de Cine (Ancine) ha lamentado la "enorme pérdida" de este profesional.

Pero no sólo ha sido la industria del cine la que ha mostrado no sólo su sorpresa sino su tristeza al conocer la muerte de Cienfuegos. El ministro de Transportes, el vallisoletano Óscar Puente, ha señalado que aunque apenas han podido trabajar juntos, la noticia lo había conmocionado, al tratarse de una persona "muy joven y con muchas cosas por hacer". El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha expresado que lamenta "profundamente" el fallecimiento de Cienfuegos, a quien define como "una gran pérdida para Valladolid, para la cultura de Castilla y León y para la Seminci, referente internacional del cine".

El Ayuntamiento de Valladolid, por su parte, ha asegurado que "en estos momentos de dolor la ciudad está al lado de su familia, de sus amigos, y de todos los compañeros del Festival y del mundo del cine".

