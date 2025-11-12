Necko Vidal analiza el nuevo e "impresionante" disco de Rosalía, Lux: "Es de una inteligencia musical superlativa"

"Con los sonidos que ejecuta Rosalía, "Lux es el hijo de Motomami (2022) y El mal querer (2018)", asegura Necko Vidal. En el vídeo podemos ver todo su análisis.

Necko Vidal escuchó en exclusiva el nuevo disco de Rosalía, Lux y ha venido a Zapeando a contarnos todos los secretos de este álbum, que ya salió a la venta el pasado 7 de noviembre: "Es impresionante por varios motivos", asegura Vidal.

En primer lugar, "porque ha traído estructuras musicales de otras épocas, como el barroco, y lo ha introducido en un mercado musical moderno que lo ha recibido como un soplo de iare fresco en una industria donde todo tiende a parecerse demasiado".

En segundo lugar, añade el experto musical, porque "se ha tirado a la piscina súper mística, espiritual y personal, contando su propia vivencia personal basándose en diferentes santas y cantando en 13 idiomas diferentes, y además ha alabado a 'Dios' desde su verdad, no de manera invasiva ni doctrinal".

Y por último, añade, "porque la producción de este disco es una absoluta locura (...) que solo Rosalía puede hacer porque otra persona que no sea ella, con esta misma producción, probablemente sonaría peor que una charanga después de unos vinos".

"El nivel de ejecución, de recursos y de producción que ha llevado a cabo es de otra esfera y de una inteligencia musical superlativa", asegura contundente Vidal, destacando que, con los sonidos que ejecuta Rosalía, "Lux es el hijo de Motomami (2022) y El mal querer (2018)".

En el vídeo podemos ver al completo esta intervención, donde podemos escuchar un extracto de Reliquia, las canciones preferidas de Vidal de los cuatro movimientos en los que se divide el disco.

