Ningún lugar seguro

Trump desplegará agentes de inmigración en la Super Bowl de Bad Bunny

El contexto El artista puertorriqueño, que protagonizará el espectáculo del medio tiempo, había confesado, precisamente, que no da conciertos en el resto de EEUU por temor a las redadas migratorias.

Bad Bunny y Donald Trump, en sendas imágenes de archivoBad Bunny y Donald Trump, en sendas imágenes de archivoAgencia EFE
El Gobierno de Donald Trumpdesplegará agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el espectáculo de la Super Bowl, que protagonizará el artista puertorriqueño Bad Bunny.

Así lo ha advertido uno de los asesores del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Corey Lewandowski: "No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país ilegalmente. Ni la Super Bowl ni ningún otro lugar. Los encontraremos y los deportaremos", ha sentenciado, al ser preguntado al respecto durante un programa de radio.

La superestrella puertorriqueña, precisamente, había reconocido que no ha ofrecido conciertos en el continente durante su gira por temor a que su público, mayoritariamente latino, sea objeto de las redadas antiinmigración que viene llevando a cabo la Administración Trump desde que el republicano volvió a la Casa Blanca.

"Vamos a aplicar la ley en todas partes", ha insistido el asesor. "Vamos a garantizar la seguridad de los estadounidenses. Es una directiva del presidente. Si estás en este país sin documentos, hazte un favor: vete a casa", ha espetado.

El funcionario, además, ha trasladado el desagrado del Ejecutivo de Trump con la elección de Bad Bunny para actuar en el medio tiempo de uno de los eventos deportivos más importantes de Estados Unidos. "Es una vergüenza que hayan decidido elegir a alguien que parece odiar tanto a Estados Unidos para representarlos en el descanso del partido", ha aseverado Lewandowski.

Bad Bunny, uno de los artistas más relevantes del panorama musical actual, afirmó recientemente que evitó pasar por EEUU con su girapor temor a que el ICE llevara a cabo redadas en sus conciertos. Con su actuación en la Super Bowl, marca un hito al convertirse en el primer artista latinoen actuar en solitario en ese evento, que tendrá lugar el próximo 8 de febrero en Santa Clara, California.

