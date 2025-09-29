Bad Bunny será la actuación estrella del descanso de la Super Bowl 2026

Bad Bunny será el encargado de actuar en el descanso de la Super Bowl 2026 tras publicarse este vídeo del artista anunciándolo.

Ni Taylor Swift, ni Adele... Tatiana Arús destaca que "fallaron todas las apuestas" sobre qué artista actuará en el descanso de la Super Bowl 2026. Y es que será el puertorriqueño Bad Bunny el encargado de ofrecer ese show en el medio tiempo del partido de la NFL el próximo 8 de febrero en San Francisco, California.

Por otro lado, la colaboradora enseña el vídeo promocional que confirma la noticia y en el que aparece el artista con un sombrero. "¿Y ese sombrero qué es que le trae suerte?", pregunta sorprendida Angie Cárdenas en el plató, donde Alfonso Arús resalta que "se ha pegado un porrazo con un bailarín": "Lo arrolla y luego le echa la culpa al pobre bailarín cuando la culpa es de él".

"Quizá pierde un poco de visión con el sombrero", afirma Tatiana Arús.

