Temporada de premios del cine
Estos son todos los ganadores de los premios BAFTA de 2026
El contexto La Academia Británica del Cine y la Televisión (BAFTA) reparte sus premios desde el Southbank Centre’s Royal Festival Hall de Londres.
La ceremonia de entrega de la 79 edición de los premios BAFTA, los más importantes del cine británico, se ha celebrado este domingo en Londres, con 'Una batalla tras otra' ('One battle after another') como principal favorita, con 14 nominaciones, y la española 'Sirat', de Óliver Laxe, en la contienda por una de las máscaras doradas.
La gala inició en el Royal Festival Hall londinense, a orillas del río Támesis, pasadas las 17:00 hora británica de la mano del presentador escocés Alan Cumming, que se estrena como maestro de ceremonias en estos BAFTA y arrancó con un 'sketch' de una videollamada con personajes como el oso Paddington o Brian Cox, y varias bromas en relación a las películas nominadas.
Estos son todos los ganadores:
BAFTA 2026 - Mejor película
- 'Hamnet'
- 'Marty Supreme'
- 'Una batalla tras otra'
- 'Valor sentimental'
- 'Sinners'
BAFTA 2026 - Mejor dirección
- Yorgos Lanthimos por 'Bugonia'
- Chloé Zhao por 'Hamnet'
- Josh Safdie por 'Marty supreme'
- Paul Thomas Anderson por 'Una batalla tras otra'
- Joachim Trier por 'Valor sentimental'
- Ryan Coogler por 'Sinners'
BAFTA 2026 - Mejor actriz protagonista
- Jessie Buckley por 'Hamnet'
- Rose Byre por 'Si pudiera, te daría una patada'
- Kate Hudson por 'Song Sung Blue'
- Chase Infiniti por 'Una batalla tras otra'
- Renate Reinsve por 'Valor sentimental'
- Emma Stone por 'Bugonia'
BAFTA 2026 - Mejor actor protagonista
- Robert Aramayo por 'I swear'
- Timothée Chalamet por 'Marty supreme'
- Leonardo DiCaprio por 'Una batalla tras otra'
- Ethan Hawke por 'Blue moon'
- Michael B. Jordan por 'Sinners'
- Jesse Plemons por 'Bugonia'
BAFTA 2026 - Mejor actriz de reparto
- Odessa A'Zion por 'Marty Supreme'
- Inga Ibsdotter por 'Valor sentimental'
- GANADOR: Wunmi Mosaku por 'Sinners'
- Carey Mulligan por 'The Ballad of Wallis Island'
- Teyana Taylor por 'Una batalla tras otra'
- Emily Watson por 'Hamnet'
BAFTA 2026 - Mejor actor de reparto
- Benicio del Toro por 'Una batalla tras otra'
- Jacob Elordi 'Frankenstein'
- Paul Mescal por 'Hamnet'
- Peter Mullan por 'I Swear'
- GANADOR: Sean Penn por 'Una batalla tras otra'
- Stellan Skarsgård por 'Valor sentimental'
BAFTA 2026 - Mejor fotografía
- 'Frankenstein'
- 'Marty supreme'
- 'Una batalla tras otra'
- 'Sinners'
- 'Train dreams'
BAFTA 2026 - Mejor montaje
- 'F1'
- 'A house of dynamite'
- 'Marty supreme'
- 'Una batalla tras otra'
- 'Sinners'
BAFTA 2026 - Mejor guion original
- 'I Swear'
- 'Marty Supreme'
- 'The Secret Agent'
- 'Valor sentimental'
- GANADOR: 'Sinners'
BAFTA 2026 - Mejor guion adaptado
- 'The ballad of Wallis Island'
- 'Bugonia'
- 'Hamnet'
- GANADOR: 'Una batalla tras otra'
- 'Pillion'
BAFTA 2026 - Mejor música original
- 'Bugonia'
- 'Frankenstein'
- 'Hamnet'
- 'Una batalla tras otra'
- GANADOR: 'Sinners'
BAFTA 2026 - Mejores efectos especiales
- GANADOR: 'Avatar: Fuego y Ceniza'
- 'F1'
- 'Frankenstein'
- 'Cómo entrenar a tu dragón'
- 'The Lost Bus'
BAFTA 2026 - Mejor sonido
- GANADOR: 'F1'
- 'Frankenstein'
- 'Una batalla tras otra'
- 'Sinners'
- 'Warfare'
BAFTA 2026 - Mejor diseño de vestuario
- 'Frankenstein'
- 'Hamnet'
- 'Marty Supreme'
- 'Sinners'
- 'Wicked:Parte 2'
BAFTA 2026 - Mejor maquillaje y peluquería
- GANADOR: 'Frankenstein'
- 'Hamnet'
- 'Marty supreme'
- 'Sinners'
- 'Wicked: Parte 2'
BAFTA 2026 - Mejor documental
- '2000 meters to Andriivka'
- 'Apocalypse in the tropics'
- 'Cover-up'
- GANADOR: 'Mr Nobody against Putin'
- 'The perfect neighbor'
BAFTA 2026 - Mejor película británica
- '28 years later'
- 'The ballad of Wallis Island'
- 'Bridget Jones: mad about the boy'
- 'Die my love'
- 'H is for Hawk'
- 'Hamnet'
- 'I swear'
- 'Mr Burton'
- 'Pillion'
- 'Steve'
BAFTA 2026 - Mejor película de habla no inglesa
- 'It Was Just an Accident'
- 'The Secret Agent'
- GANADOR: 'Valor sentimental'
- 'Sirat'
- 'La voz de Hind Rajab'
BAFTA 2026 - Mejor película de animación
- 'Elio'
- 'Pequeña Amélie'
- 'Zootropolis 2'
BAFTA 2026 - Mejor diseño de producción
- GANADOR: 'Frankenstein'
- 'Hamnet'
- 'Marty supreme'
- 'Una batalla tras otra'
- 'Sinners'
BAFTA 2026 - Cine infantil y familias
- 'Arco'
- GANADORA: 'Boong'
- 'Lilo y Stitch'
- 'Zootopia 2'
