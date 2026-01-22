'Los pecadores' arrasa y bate récord como la película más nominada de la historia

El dato La película más nominada de estos Premios Oscar de 2026 también consigue el récord histórico de unos galardones en los que Ryan Coogler también ostenta el premio de dirección.

Sin duda era una de las más mencionadas: 'Sinners', o 'Los pecadores' como la conocemos en España, hace historia en la 98ª edición de los Premios Oscar. En el anuncio de las nominaciones de 2026, a cargo de la actriz Danielle Brooks y el actor Lewis Pullman, la película de Ryan Coogler hace historia batiendo récord como el filme con más nominaciones en la historia de los Oscar.

Un total de 16 candidaturas son las que se disputa 'Los pecadores' con el resto de nominadas. Esta película de vampiros que une el drama y el terror ha superado las 14 nominaciones de las que presumían hasta el momento tres clásicos del cine: 'Eva al desnudo' (1950), 'Titanic' (1997) y 'La La Land' (2016).

Una película de vampiros para hablar de la apropiación cultural

La película de 2025, protagonizada por Michael B. Jordan (nominado a mejor actor protagonista) por doble partida, se traslada al Misisipi de 1930 para contar la historia de los hermanos gemelos Smoke y Stack, que regresan a casa tratando de dejar atrás sus problemas. Ya en casa, descubrirán que les espera algo todavía peor a la vida que de la que huían.

Junto a Michael B. Jordan, Wumuni Mosaku aparece entre las cinco nominadas a mejor actriz de reparto y su compañero Delroy Lindo compite por la misma candidatura en su sección masculina.

'Los pecadores' ha sido celebrada por su mirada crítica a la música como un espacio de creación y resistencia, pero también de explotación y apropiación cultural, cuestionando quién se beneficia de los géneros musicales nacidos en comunidades marginadas.

Entre las más nominadas, por debajo de 'Los pecadores' se encuentra 'Una batalla tras otra', de Paul Thomas Anderson, con 13 nominaciones, seguido de 'Marty Supreme', 'Frankenstein' y la noruega 'Valor sentimental', que acumulan un total de 9 candidaturas cada una.

La película cumplió con las quinielas de medios especializados quienes apuntaban que rompería el récord de nominaciones en estos premios que se llevarán a cabo el 15 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles.

