El Servicio Secreto de EEUU mata a un hombre que intentaba entrar en la casa de Trump en Mar-a-Lago

Los detalles Los agentes dispararon y acabaron con la vida de un joven de unos 20 años que, según informa el cuerpo, había intentado entrar ilegalmente en el complejo del republicano y presuntamente estaba armado.

El Servicio Secreto de Estados Unidos ha informado este domingo que sus agentes han disparado y matado a un hombre que había intentado entrar en el complejo de Mar-a-Lago de Donald Trump, en Florida.

Según ha informado el cuerpo, un hombre, de unos 20 años, había realizado una tentativa de entrar en la vivienda del republicano alrededor de la 01:30 de la mañana, momento en el que el joven fue detectado en la puerta norte de la propiedad "portando lo que parecía ser una escopeta y un bidón de combustible".

Tras detectarlo, agentes del Servicio Secreto y un agente de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach "se enfrentaron a él y abrieron fuego".

Ahora bien, Trump no estaba en el interior de la vivienda, ya que se encuentra actualmente en Washington, ni ninguna otra persona estaba bajo la protección del dispositivo de seguridad desplegado en la residencia del presidente estadounidense.

Los pormenores del incidente están bajo investigación, la identidad del joven fallecido se mantiene de momento en secreto, pendiente de notificación familiar y los agentes involucrados han sido retirados provisionalmente del servicio mientras dura la investigación.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.