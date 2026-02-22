Leire Martínez reescribe su historia tras salir de 'La Oreja de Van Gogh': "Hace tiempo que puse el foco donde lo tengo que poner"

¿Qué ha dicho? La conocida cantante vasca habla de su nuevo disco en solitario 'Historias de aquella niña' y reconoce que pese a que el tema 'Mi nombre' habla de su ruptura con la banda, el resto de canciones relatan momentos de su vida desde "una perspectiva más amplia".

La vida deLeire Martínez (Errenteria, 46 años) ha dado un vuelco en los últimos meses. La que fuera vocalista de 'La Oreja de Van Gogh' durante 17 años ha visto cómo la banda de origen vasco volvía a sus orígenes con el fichaje (de nuevo) de Amaia Montero y también cómo comenzaba una polémica en la que se ha puesto en el foco a las dos mujeres como en una suerte de pelea de divas.

Pero la vocalista parece haber pasado página. En un paseo con laSexta, Leire reconoce que ahora toca escribir una nueva historia, pero no se muestra consternada por ello. "De alguna manera te enfrentas a este miedo de la página en blanco, requiere de un ejercicio importante de quitarte un poco esos miedos, prejuicios del qué dirán...", sentencia mientras ojea libros en una tienda a la vez que se reconoce fiel lectora (eso sí, ahora menos "por las pantallas").

Con temas como 'Mi nombre', en el que habla de esa amarga ruptura con su antigua banda, Leire vuelve a sí misma pero sin inquinas, sin cegarse en una sola cosa, así que reconoce ahora está bien y que las letras de su disco salen de muchas más cosas y vivencias. "Hace tiempo que puse el foco donde lo tengo que poner, que es centrarme en lo que quiero hacer ahora y dónde voy", sentencia.

"No me había pasado en la vida"

Para Leire, la inspiración viene de "experiencia vital". "De reflexionar sobre cómo vivo, sobre cómo enfrento los retos... hay mucho de eso en mis canciones. También hay mucho de mimarme, quererme, darme mi lugar", comenta y añade: "Todos en un momento dado hemos tenido una decepción con alguien, el resto del disco habla de mi vida desde una perspectiva más amplia". Así, reconoce que está en un buen momento y que se siente querida por el gran público, ahora dividido entre ella y Amaia Montero.

"Este último año he sentido que la gente ha tenido la necesidad de compartirme su apoyo, hacérmelo saber, incluso por la calle... no me había pasado en la vida. Ha pasado algo que me vuelve a colocar en un lugar que yo no pensaba", dice.

Y si tiene que pedir un deseo, como los de su tema 'Tres deseos', lo tiene muy claro: "Pediría poder dedicarme siempre a lo que me gusta desde la salud". Algo que ahora mismo está asegurado.

