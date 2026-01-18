La noruega 'Valor sentimental', la gran ganadora de los premios del cine europeo en los que 'Sirat' cosecha cinco galardones

Los detalles El filme dirigido por Joachim Trier se ha llevado el premio a la mejor película en la 38ª edición de los Premios del Cine Europeo, uno de los seis reconocimientos que obtuvo en la ceremonia.

La película noruega 'Sentimental Value', dirigida por Joachim Trier, triunfó en la 38ª edición de los Premios del Cine Europeo celebrada en Berlín, al obtener seis galardones, incluyendo mejor película, dirección, actor (Stellan Skarsgård), actriz (Renate Reinsve), guion (Trier y Eskil Vogt) y banda sonora (Hania Rani). Trier expresó su gratitud al recibir el premio, destacando el sentido de conexión con su equipo. Por otro lado, la película española 'Sirat' de Oliver Laxe no ganó en las categorías principales, pero arrasó en los premios técnicos, llevándose cinco galardones por casting, fotografía, montaje, diseño de producción y sonido.

La película 'Sentimental Value' (Valor sentimental) del noruego Joachim Trier ha ganado este sábado en Berlín el galardón a la mejor película en la 38ª edición de los Premios del Cine Europeo y se ha convertido en la película más exitosa de la noche ya que se llevó un total de seis reconocimientos

Así, el filme noruego obtuvo los galardones a mejor película, dirección, actor (Stellan Skarsgård), actriz (Renate Reinsve), guion (Trier y Eskil Vogt) y banda sonora (Hania Rani).

"Esta ha sido una velada sorprendente y maravillosa para nosotros. Y sólo queremos rendir homenaje a todos los ganadores, a todos los nominados de esta noche, y decir que, aunque hemos hecho una película sobre una familia terriblemente disfuncional, este grupo y esta pandilla que tengo detrás me han hecho sentir todo lo contrario. Me siento muy conectado con todos vosotros. Así que muchas gracias por esta noche", ha aseverado Trier al recoger el premio a la mejor película.

Por su parte, la española 'Sirat' de Oliver Laxe, que no se llevó ninguno de los grandes premios a los que estaba nominada, sí arrasó en los premios concedidos a la parte técnica. De las ocho que se entregan, 'Sirat' cosechó cinco, es decir, todas a las que estaba nominada.

Mejor dirección de casting para Nadia Acimi, Luís Bértolo y María Rodrigo; mejor dirección de fotografía para Mauro Herce; mejor montaje para Cristóbal Fernández; mejor diseño de producción para Laia Ateca; y mejor diseño de sonido para Laia Casanovas, Amanda Villavieja y Yasmina Praderas son los premios en cuestión.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.