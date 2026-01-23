Las "sensaciones encontradas" de Alberto Rey con la película Hamlet: "La mano de Spielberg lastra mucho la adaptación de una de las novelas más exitosas"

El experto en cine, Alberto Rey, analiza Hamlet, la película nominada a los Premios Oscar 2026 que se estrena este viernes en las salas españolas. Da al play para conocer todo sobre ella.

La promoción de la película, Hamlet, diciendo que era la mejor película de la historia, no le ha hecho ningún favor, dice el experto en cine, Alberto Rey. Nuestro experto tiene "sensaciones y opiniones encontradas" con esta película, protagonizada por Jessie Buckley y Paul Mescal y dirigida por Chloé Zhao, y que se estrena este viernes en nuestros cines.

"Personalmente no me ha gustado demasiado y me duele porque yo entré en esa proyección pensando que iba a ser la mejor película del mundo", confiesa Rey. Cree que "la mano de Spielberg, que es el productor, lastra muchísimo la adaptación de una de las novelas más exitosas y relevantes de los últimos años: Hamlet".

Sin hacer spoilers, "realmente, más que tramas o personajes, lo que cambia son las ideas que hay debajo de la película", confirma. Esto es, "las preguntas que hacía Mario Farrell en la novela, Chloé Zhao y Spielberg se empeñan en responderlas, como si el espectador no pudiera metabolizar una historia adulta y responderlas por él mismo".

Ahora bien, "la película es preciosa", confiesa, y "Jessie Buckley, la protagonista, es un portento y va a ganar el Oscar sí o sí", asegura contundente. Porque "si lo que quiere conseguir es que lloremos, créanme que lloramos".

Sin embargo, y concluye, "preferiría que, como el libro, fuese una película que me hiciera más que sentir, que me hiciera pensar. Porque cuando pienso muy fuerte, acabo llorando muy fuerte también. Y aquí solamente lloras porque lo que ves es un poco, como dijo algún crítico americano, 'pornografía de la miseria'. Es decir, estás viendo a alguien pasarlo tan mal que cómo no vas a implicarte con esa historia".

Y para terminar, un chascarrillo de Dani Mateo: "Un poco con este programa, que es pornografía de la miseria". En el vídeo podemos ver al completo la opinión y el análisis de Rey.

