Oleada de violencia en México tras la caída de 'El Mencho': disturbios, tiroteos y código rojo en el estado de Jalisco

Los detalles El anuncio de que efectivos federales mexicanos habían matado al capo ha desencadenado bloqueos de carreteras e incidentes en varios estados mexicanos.

El asesinato de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, ha desatado una ola de violencia en México. Oseguera fue abatido en Tapalpa, Jalisco, lo que provocó disturbios en varios estados, incluyendo Jalisco, Michoacán, Colima, y Guanajuato. Se han registrado bloqueos de carreteras, quema de vehículos y suspensión del transporte público. La presidenta Claudia Sheinbaum no ha comentado sobre su muerte, dejando el asunto al gabinete de Seguridad. La embajada de EE.UU. en México ha alertado a sus ciudadanos a permanecer en casa debido a la situación. Oseguera, uno de los capos más poderosos de México, lideró el CJNG tras independizarse del Cártel de Sinaloa.

El asesinato de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', considerado el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por parte de efectivos federales mexicanos ha desencadenado una oleada de violencia en varios estados, donde se han bloqueado carreteras y se han producido incidentes. Oseguera ha sido abatido en Tapalpa, en el estado de Jalisco, según han informado diferentes medios mexicanos.

Los graves disturbios se están produciendo en Tapalpa, a unos 150 kilómetros al sur de la capital, Guadalajara, aunque se extienden prácticamente a toda la costa, incluido Puerto Vallarta, municipios del sur del estado y en particular Guadalajara y municipios cercanos, donde el servicio de transporte público ha tenido que ser suspendido y se ha pedido a la población que no salga de sus casas.

Tras conocerse la noticia de la muerte de Oseguera, ha comenzado la oleada de violencia en distintos puntos de México, principalmente en los estados de Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas y Tamaulipas, con quema de vehículos de transporte público, que han quedado atravesados, impidiendo la circulación y provocando cortes de carreteras.

Por el momento, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, no ha dado información sobre la muerte de Oseguera, delegando este asunto en el gabinete de Seguridad del Gobierno mexicano. El Gabinete de Seguridad, que aglutina a las secretarías de Defensa, Marina, Fiscalía, Guardia Nacional, Gobernación y Seguridad, ha informado por el momento de que "se están atendiendo los bloqueos que se registran en algunas zonas de Jalisco con motivo de operativos realizados por instituciones federales".

Código rojo en Jalisco

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ha decretado el código rojo en todo el estado y ha confirmado varios bloqueos y enfrentamientos armados tras la operación en Tapalpa, por lo que activó la mesa de seguridad y ha suspendido el servicio de transporte público.

Mientras, en Guadalajara, individuos armados han provocado incendios en vehículos, gasolineras, farmacias y comercios en varios puntos. Además, en las calles y carreteras se han arrojado "ponchallantas" o abrojos utilizados para pinchar los neumáticos de vehículos.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez, ha aplicado medidas similares a las de Jalisco; y en Michoacán hay al menos 13 municipios con bloqueos de carretera y con vehículos incendiados. Ante esta situación, Ramírez ha pedido a la población mantener la calma mientras las autoridades realizan su labor.

Posteriormente, la oleada de violencia se ha extendido a los estados de Colima, Nayarit, Aguascalientes y Guanajuato.

La embajada de Estados Unidos en México ha emitido una alerta para que sus ciudadanos no salgan a la calle en Jalisco, así como en otros cinco estados del país, debido a la ola de violencia desatada. "Debido a operaciones de seguridad en marcha en múltiples estados y bloqueos y actividad criminal relacionados con ellos, los ciudadanos de EEUU deben quedarse en casa en los lugares mencionados hasta un próximo aviso", ha señalado la embajada estadounidense en un mensaje en redes sociales.

El capo más importante de México

Oseguera, nacido en 1966, está considerado como uno de los principales objetivos de los Gobiernos de México y de Estados Unidos por liderar un grupo criminal surgido en 2007 al amparo del Cártel de Sinaloa, aunque más tarde se independizó y se convirtió en uno de los más importantes del país.

'El Mencho' nació en Naranjo de Chila, en el municipio de Aguililla, Michoacán, y emigró a Estados Unidos. A su vuelta, colaboró con Ignacio Coronel Villarreal, alias 'Nacho Coronel' y, tras su muerte, fundó el CJNG junto a Erik Valencia Salazar. Tras la captura de Joaquín Guzmán Loera, alias 'El Chapo', Oseguera se convirtió en el capo más poderoso de México.

