Alberto Rey repasa las curiosidades de la carrera de James Cameron, director de Avatar 3: "No tenía alma de cineasta"

El periodista especializado en cine ha repasado en Zapeando algunas curiosidades de la carrera del cineasta, una vez que la tercera entrega de Avatar ha llegado a las pantallas.

La tercera entrega de Avatar ya está en los cines y en Zapeando han querido repasar algunas de las curiosidades de la carrera de su director, James Cameron, junto al periodista Alberto Rey. De entrada, Rey ha destacado que Cameron "no tenía alma de cineasta", sino que era camionero y tras ver La Guerra de las Galaxias decidió entrar en la industria para "enmendar la plana".

Su primera película fue 'Piraña 2', que no tuvo demasiado éxito y frustrado porque no le daban más proyectos, decidió ponerse a escribir guiones en su casa, de hecho, Rey ha recordado que Cameron cuenta que "en su casa tenía tres escritorios con tres ordenadores en y en cada uno escribía simultáneamente tres guiones" y no, no cualquier largometraje, se trataba de los de 'Terminator', 'Rambo' y 'Alien, el regreso'.

Asimismo, si por algo ha destacado el director ha sido por su capacidad para "utilizar los efectos visuales", puesto que junto a George Lucas y "un poquito" Steven Spielberg es "el cineasta que más ha llevado la tecnología hasta los límites de su imaginación". Precisamente, Rey ha indicado que esta es la razón por la que en 44 años de carrera solo haya dirigido 10 películas.

Por último, otro de los hitos más destacables conseguidos por Cameron es que tres de las cuatro películas más taquilleras de la historia de Hollywood son suyas: Titanic y las dos de Avatar, y Rey ha advertido de que "la tercera va por el mismo camino que sus hermanas". En este sentido, el director ha anunciado que habrá estrenará la cuarta entrega en 2029 y la quinta en 2031, pero antes rodará una película con humanos: 'El último tren de Hiroshima'.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.