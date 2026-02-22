Quedadas multitudinarias, detenciones y disturbios: qué hay detrás de las concentraciones atribuidas a los 'therian'

Los detalles La expectación, el ruido y la oleada de miles de teléfonos móviles grabando se han adueñado de parques y plazas buscando a personas disfrazadas de animales.

En varias ciudades de España, como Zamora, se generó expectación por la presencia de personas disfrazadas de animales, asociadas erróneamente a los 'therians', individuos que se identifican simbólicamente con animales. Sin embargo, estas concentraciones multitudinarias, promovidas en redes sociales, no tenían relación con el colectivo therian. En ciudades como A Coruña, Pamplona y Barcelona, las reuniones resultaron ser desorganizadas y caóticas, con incidentes ajenos a cualquier reivindicación therian. En Barcelona, la situación fue más grave, con altercados y detenciones. Las convocatorias, impulsadas por influencers y anónimos, generaron desorden y confusión, sin una organización clara.

Expectación, ruido y masificaciones en parques y plazas buscando a personas disfrazadas de animales. Esa era la imagen en diferentes ciudades de España como Zamora: vecinos mirando alrededor sin saber muy bien a quién esperaban.

Algunos pensaban que verían a los llamados 'therian', personas que se identifican con animales a nivel simbólico o espiritual y que, en ocasiones, adoptan estética o comportamientos inspirados en ellos, pero no hubo ni rastro.

En las últimas horas, el término 'therian' ha circulado con fuerza en redes sociales, acompañado de supuestas convocatorias en distintas ciudades españolas. El resultado: concentraciones multitudinarias que poco o nada tenían que ver con este colectivo, que ya siente miedo a reunirse en estos encuentros con otros compañeros por posibles agresiones.

¿Quiénes son los 'therian'?

El fenómeno 'therian' no es nuevo y es que se trata de personas que sienten una conexión profunda con un animal concreto lobo y que lo integran en su identidad. En la mayoría de los casos, esta identificación es simbólica y se expresa en comunidades online o encuentros pequeños.

No se trata de una organización formal ni de un movimiento estructurado, pero, sin embargo, en redes sociales comenzaron a difundirse mensajes que llamaban a quedadas masivas supuestamente vinculadas a este grupo.

No obstante, estas convocatorias despertaron curiosidad, morbo y también burla. En A Coruña, las imágenes difundidas en redes mostraban a decenas de jóvenes concentrados en espacios públicos, donde hubo gritos e insultos dirigidos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, algo completamente ajeno a cualquier reivindicación vinculada con los 'therian'.

Más que una reunión organizada, la escena parecía una concentración improvisada de adolescentes, como describían algunos presentes. En Pamplona, vídeos compartidos en redes mostraban carreras y grupos dispersos en plazas céntricas, sin organización aparente y cuya multitud bloqueaba hasta comercios.

Fue en Barcelona donde la situación alcanzó mayor dimensión. En el Arc de Triomf se congregaron alrededor de 3.000 personas, según cifras de la Guardia Urbana en una concentración que derivó en altercados e incluso detenciones.

Por su parte, los Mossos d'Esquadra intervinieron para desalojar la zona y finalmente, cinco personas fueron detenidas por desórdenes públicos. Asimismo, durante los disturbios se registraron daños materiales, incluido el arranque de un semáforo.

A pesar de la estética de algunos asistentes, que se disfrazaron con caretas o referencias animales para burlarse, e incluso en algunos lugares lanzaron pienso, no había constancia de que se tratara de una convocatoria oficial del colectivo 'therian'.

Fuentes policiales y análisis posteriores apuntan a que las convocatorias se difundieron principalmente a través de redes sociales, donde el morbo ha ido aumentado tras las quedadas impulsadas por influencers y anónimos.

A la vista está que el efecto llamada hizo el resto y que lo que comenzó como una supuesta concentración temática terminó siendo un punto de encuentro masivo sin organización ni control.

