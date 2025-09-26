Alberto Rey se muestra así de contundente ante el último proyecto de Leonador DiCaprio: "Tiene sentido que sea la película del año"

El actor vuelve al cine con la película Una batalla tras otra, del director Paul Thomas Anderson, dispuesto a ganar su segundo Oscar. En el vídeo, Alberto Rey analiza esta película, que ya se puede ver en cines.

Nuestro crítico de cabecera, Alberto Rey, analiza en profundidad la última película del actor Leonardo DiCaprio, tras años sin aparecer en las pantallas, 'Una batalla tras otra', del director Paul Thomas Anderson. Va dispuesto a ganar su segundo Oscar.

El periodista se muestra contundente con el nuevo proyecto del actor, en el que también participan Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall o Teyana Taylor: "Tiene sentido que sea la película del año y la están promocionando como tal, algo que es un poco peligroso, pero es que las críticas son ya de no creérselas".

No obstante, es cierto, continúa Rey, que "Thomas Anderson firma una película con componentes reales para gustar a un público amplio y variado. Es una película que promete acción, tiene a DiCaprio y el nombre de Paul Thomas Anderson, que les suena incluso a los que solo hayan visto 'Pozos de ambición' y 'Boogie Nights'. Él es un grande", asegura.

Es cierto, no obstante, que "el total de recaudación de las 10 películas dirigidas por Paul Thomas Anderson no llega a los 320 millones de dólares; es lo que tiene que lograr esta película de recaudación para ser rentable, pero tiene pinta de que va a ser más y de que los Oscar se van a rendir ante uno de los directores más relevantes de los últimos 30 años", expone Rey. En el vídeo, su explicación completa, así como la reacción de los colaboradores de Zapeando.

