Alberto Rey sobre 'Bugonia', lo nuevo de Yorgos Lánthimos: "Es una película desquiciada"

La película está protagonizada por Emma Stone y Jesse Plemons y cuenta la historia de dos conspiranoicos que secuestran a la presidenta de una compañía porque creen que es extraterrestre.

Este viernes llega a los cines españoles la nueva película de Yorgos Lánthimos: 'Bugonia'. El film está protagonizado por Emma Stone y Jesse Plemons. "Cuenta la historia de dos conspiranoicos que secuestran a la presidenta de una compañía, convencidos de que se trata, en realidad, de una extraterrestre decidida a destruir el planeta tierra", cuenta Iñaki Urrutia.

Alberto Rey señala que "es una película desquiciada". Stone, por tercera vez, "vuelve a tener un personaje memorable e icónico". El periodista indica que el film "transita por un montón de géneros", que van desde la comedia hasta el cine de la crueldad o gore.

"Otra cosa curiosísima de 'Bugonia' es que el 99% de su presupuesto lo ves en los últimos cuatro minutos", desvela Rey. "Es increíble, de verdad, vale la pena", añade. El periodista añade que la película trata temas interesantes. "Entre a la sala un poco de uñas porque siempre espero que Lánthimos nos dé un tordo, pero no es el caso", afirma.

Como es habitual, Alberto califica la película a través de sus 'Albertitos'. El periodista decide dar a 'Bugonia' "tres 'Albertitos' y medio". "Quien quiera realismo no lo puede buscar en las películas de Yorgos Lánthimos", concluye, "lo que sí que hay es un Jesse Plemons con unas súplicas de Oscar que yo se lo daría".

