Diario del pequeño Punch: el mono ya tiene un amigo que le quita los 'bichitos' y sigue llevando a su amado peluche a todas partes

El adorable animal, que fue rechazado por su madre, por fin no está solo. Ahora disfruta de la compañía de otros macacos, así como de la de los cuidadores del zoo de Ishikawa.

Punch, el mono rechazado por su madre, ha encontrado un nuevo mejor amigo que lo acompaña y ayuda a quitarle los bichitos. Ahora, Punch está enfocado en aprender a mantenerse sobre dos patas y abrir puertas para ser más fuerte y seguro. Además, ha desarrollado un interés por palos y ramas, llevándolos como si estuviera "armado", aunque sigue siendo confiado y algunos se aprovechan de él. Su peluche, agotado en Japón, EE.UU. y Corea del Sur, es su fiel compañero, aunque lo deja de lado cuando llega su cuidador favorito. Punch es un fenómeno en el zoo de Ishikawa, atrayendo largas colas y seguidores internacionales que disfrutan de sus vídeos.

Feliz noticia para todos los seguidores del pequeño Punch. El mono, a quien su madre rechazó, ya no está solo, sino que tiene un nuevo mejor amigo que además de acompañarle a contemplar el mundo, también le quita los bichitos.

Ahora lo que le preocupa es aprender a mantenerse sobre dos patas o ser capaz de abrir una puerta porque además de ser adorable, ahora quiere ser fuerte y seguro para enfrentarse a quien se meta con él.

Además, Punch está desarrollando un particular interés por palos y ramas. Así el 'peligrosísimo' Punch ahora va 'armado' con una rama, aunque todavía sea demasiado confiado y algunos se siguen aprovechando, tal y como puedes ver en el vídeo principal que acompaña a la noticia.

Agotado el peluche en Japón y EEUU

Si os preguntáis por su peluche, cuyo modelo se ha agotado en Japón, EEUU y Corea del Sur, lo sigue paseando como quien lleva un bolso a una boda, aunque cuando llega su cuidador favorito, es tanta la emoción que ahora es el peluche el que se queda más solo que la una, mientras el pequeño macaco disfruta el privilegio de salir del recinto para jugar con los cuidadores fuera.

El fenómeno Punch deja colas cada vez más largas en el zoo de Ishikawa y fuera de Japón, sus fans no se pierden ninguno de sus vídeos en los que ven cómo aprende a integrarse, cómo al final del día se abraza a su amado peluche y cómo todavía le toca salir corriendo de vez en cuando.

